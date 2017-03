Vitaminler katarakt riskini azaltmıyor

Hastalıklara karşı dirençli olabilmek, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ya da enerji kazanabilmek için vitamin kullanımı her geçen gün daha da artış gösteriyor. Hatta vitamin kullanımı günümüzde öyle yaygınlaşmış durumda ki, vitaminlerin katarakt oluşumuna engel olduğu dahi düşünülüyor. Fakat Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu uyarıyor: “Toplumumuzda vitaminlerin, kataraktı önlediğine dair bir inanış hakim. Fakat bu düşünce doğru değil, aksine bilinçsiz kullanılan vitaminler sağlığı ciddi oranda tehdit ediyor.

Bağışıklık sisteminde güç kaybı, çabuk yorulma ve halsizlik hisseden herkes tereddütsüz vitamin takviyesi alma gereği duyuyor. Bu duruma bir de vitamin ilaçlarının kanserden korumaya yardımcı olduğu, cinsel gücü arttırdığı veya göz sağlığını olumlu yönde etkilediği yönünde inançlar eklendiğinde vitamin kullanımında ciddi bir artış gözlemleniyor. Öyle ki artık kişiler, vitaminleri uzman tavsiyesinden bağımsız rutin olarak alırken çocukların da kullanmasına sebep olabiliyor. Avrupa ve Amerika’da ise ölümcül hastalıkların önüne geçebilmek ve çeşitli sağlık sorunlarından korunabilmek için vitamin tüketimine ciddi yatırımların yapıldığı biliniyor. Fakat gelişigüzel vitamin kullanırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü vitaminler sanıldığı kadar masum değil.

Vitamin kullanımının yaygınlığı üretim sektörünü büyütüyor

Vitamin kullanımının yaygınlaşması bu sektörün büyümesine neden oluyor. Sektörün genişlemesi de ciddi bütçelerin ve kar paylarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Hatta ilaç firmaları, bu ürünlerin kullanımını arttırmak için yapılan reklam çalışmalarına ciddi oranda finansman sağlıyor. Fakat ne yapılırsa yapılsın bilinmelidir ki vitaminler, kataraktı önlemeye yardımcı olmuyor. Aksine doktor tavsiyesi dışında kullanıldığında ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Yüksek dozda ve uzun süre alınan C vitamini, oksalat taşlarının oluşmasına, fazla alınan E vitamini ise mide – bağırsak rahatsızlıklarına ve sindirim sistemi sorunlarına yol açabiliyor.

Kataraktı önlemek için vitamin kullanımına başvuruluyor

Son dönemde katarakt oluşumunu önlemek adına da vitamin kullanımına önemli oranda rağbet gösteriliyor. Fakat katarakt oluşumunun altında yatan sebepler çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Gözde katarakt oluşumunun pek çok sebebi bulunuyor. Genetik özellikler ve yaşlanma ise bu sebeplerin başında geliyor. Diyabet gibi birtakım metabolik hastalıklar ve uygunsuz beslenme katarakt oluşumunu tetikleyen diğer nedenler arasında yer alıyor. Vitaminlerin katarakt gelişimini önlemesi konusunda çok sayıda bilimsel çalışma bulunuyor. Ancak her bir çalışma birbirinden farklı sonuçlar veriyor. Tıp dünyası tarafından en fazla kabul edileni ise, “Yaşa Bağlı Göz Hastalıkları Çalışma Grubu” tarafından yapılan çalışma olmuştur. 2011 senesinde, önemli göz sağlığı yayını Archives of Ophthalmology dergisinde yayınlanan bu çalışma, C ve E vitamini ile beta karotenin katarakt üzerindeki etkilerini ele alıyordu. Çalışmanın sonuçları vitaminlerin katarakt gelişimini önlemediğini, hatta vitamin kullanan ve kullanmayan kişiler arasında katarakt oluşumu konusunda herhangi bir fark gözlemlenmediğini açıklıyordu.

Yani, vitamin kullanımının özellikle C vitamini, E vitamini, beta karoten, lutein, zeaxanthin ve Omega-3 gibi antioksidanların katarakt oluşumunu yavaşlattığı düşünülse de önlediği söylenemiyor.

Dengeli beslenme ile gerekli vitamin karşılanabiliyor

Düzenli beslenme alışkanlığına sahip kişiler, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri günlük sebze ve meyve tüketimiyle karşılayabiliyor. Bu nedenle dengeli beslenen kişilerin ekstra vitamin kullanmasına gerek olmuyor. Tabii ki bu durum hastalıklar ve uzun süreli beslenme bozukluklarında değişiklik gösterebiliyor. Bu gibi özel durumlarda vücuda uzman tavsiyesi ile vitamin takviyesi alınabiliyor.