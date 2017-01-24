Vücut enerjisini yükseltmenin yolları… Uyku, dinlenme, beslenme ve alkolsüz yaşam

Vücut enerjisini yükseltmenin yolları… Uyku, dinlenme, beslenme ve alkolsüz yaşam Paylaş :

  |   Kategori: Sağlıklı Yaşam

Uyku esnasında vücut için tamir ve şarj sistemlerinin devreye girdiği ve insanı yeni güne hazırladığına dikkat çeken Kişisel Gelişim Uzmanı Dr. Turhan Güldaş, uyku kalitesinin önemine dikkat çekerek şu bilgileri paylaşıyor: “Uyku kalitesinde yatak, yastık seçimi, ortamın havalandırılması, ışıklandırılması gibi durumlar etkilidir. Uyku yedi saatten az olmamalı, gerçekten çok yoğun olan insanlar için minimum altı saat uyku vücudun dinlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Fiziksel olarak enerjiyi yükseltmek için spor yapmak gerekir.”

Spor kan dolaşımını artırıyor ve vücudun her hücresine kanın gitmesine yardımcı oluyor. İnsanın aldığı besinler kana karışıyor ve kan aracılığı ile hücrelere ulaştırılıyor. Bu iletim sonunda insan gün içerisinde enerji elde ediyor. Spor yapmak, hem bu ulaşımda etkili, hem de insanın endorfin salgılamasına yardımcı oluyor. Endorfin insanların mutlu olmasına yardım ediyor. Spor yapmak enerjik olmak için en verimli yöntemlerden birisi. Abartılmadan, doğru şekilde yapılan spor, insanı yormuyor aksine enerjisini yükseltiyor.

Mevsim geçişlerinde beslenme, uyku ve giyiminize özen gösterin

Sağlıklı ve dengeli beslenmek enerjiyi yükseltiyor

Sağlıklı ve dengeli beslenme de insanın enerjisi için önemli olduğu bilinen bir gerçek. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin proteinler ile desteklenmesinin insana enerji sağladığını belirten Dr. Turhan Güldaş, “Fast food türünde kalitesiz karbonhidrat ve şeker içeren besinlerden uzak durmak gerekiyor. Fiziksel enerjiyi yükseltmek için de vitaminler ve takviyeler almak önemli. Omega 3, 6 ve 9 takviyeleri, multivitaminler, kompleks B vitaminleri vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden doğan eksiklerinin giderilmesi için takviye ile alınması gereken ek besinler olarak önem kazanıyor.”

Alkol ve sigara vücuttaki enerjiyi azaltıyor

Sigara ve alkol gibi zararlı maddeler insan vücudunun enerjisini azaltır. İçki kullandıktan sonraki gün yaşanan ağrılar ve yorgunluklar bunun kanıtı. Sigara içen kişilerin sürekli yaşadığı nefes darlığı ve mutsuzluk hali de en önemli kanıtlar arasında yer alıyor. Sigara kişinin aldığı besinlerin %80’lik kısmını yok ediyor.

Güne 9’da başlamak insanın vücut ritmine uygun değil

Enerji için oksijen ve temiz hava gerekiyor. Sigara buna engel oluyor. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, açık havada dolaşmak, kapalı alanları havalandırmak insanın enerjik olmasına yardımcı oluyor. Daha iyi olmak için yapılan ancak en az bağımlılıklar kadar insanın enerjisini yok eden bir diğer şey ise gereksiz ilaç kullanımı. Kulaktan dolma bilgiler ile ilaç kullanmak, farklı doktorlardan alınan ilaçları karıştırarak kullanmak kişinin fiziksel olarak zarar görmesine ve enerjisini kaybetmesine neden olabiliyor.

 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Halk Sağlığı Tüm Kategoriler

 

E-Bülten Aboneliği

 
 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla