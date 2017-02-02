Vücut güzelliğiniz için ameliyatsız uygulamalar

Kol ve bacak sarkmaları, cilt çatlakları, selülitler ve fazla yağlar kadınların en çok şikayet ettiği vücut problemlerinin başında geliyor. Ancak son yıllarda geliştirilen teknolojik cihazlar ve özel yöntemler sayesinde bu sorunlar ortadan kaldırılarak, istenilen görünüme kavuşmak mümkün olabiliyor. Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Makbule Dündar, vücut estetiği için uygulanan ameliyatsız yöntemler hakkında bilgi verdi.

Radyofrekans yöntemiyle kırışıklık ve sarkmalar giderilebiliyor

Kısa zamanda sıkılaşmak, vücut hatlarına şekil vermek kısacası güzel bir fiziksel görünüm elde etmek isteyen kişiler ameliyatsız estetik uygulamalara başvurmaktadır. Ameliyatsız estetik uygulamalar kadın erkek fark etmeksizin ergenlik dönemi sonrasında herkese rahatlıkla uygulanabilir. Boyun; dekolte, kol, bacak ve karın bölgelerine yapılan çeşitli ameliyatsız medikal estetik uygulamalar ile daha fit ve genç bir görünüm sağlanabilmektedir. Radyofrekans yöntemi ile boyundaki kırışıklıklar ve sarkmalar, dekolte bölgesindeki ince kırışıklıklar genel anestezi gerektirmeden yaklaşık yarım saatlik bir uygulama ile rahatlıkla tedavi edilebilmektedir.

Kadınları en çok boyun, gıdı ve kol bölgeleri rahatsız ediyor

Estetik uygulamalar için başvuran kişiler en çok boyun, gıdı ve kol bölgelerindeki sarkmalardan şikayet etmektedir. Bu bölgelere hem radyofrekans hem de mezoterapi rahatlıkla uygulanabilmekte ve problemli bölgelere kısa zamanda estetik görünüm kazandırılabilmektedir. Sıkılaştırıcı mezoterapi uygulamaları kollardaki sarkmalarda kısa sürede etkili olmaktadır. Kişinin durumuna bağlı olarak sonrasında uygulanabilen radyofrekans ve I-lipo işlemleri de daha kalıcı bir etki sağlamaktadır. I-lipo uygulaması, sarkmaların en sıklıkla görüldüğü gıdı bölgesinde de toparlanmayı destekler.

Bacaklarda sarkma ve selülit şikayeti olanlara özel yöntemler…

Bacak bölgesinde yağlanma, sarkma ve selülit problemleri olan kişilere mezoterapi ve I-lipo kombinasyonu uygulanabilir. Öncelikle yağ yakıcı ve sıkılaştırıcı bir mezoterapi uygulaması ve ardından i-lipo bacaklarda kısa zamanda incelme, toparlanma sağlar. Bu yöntemde “diod lazer” ile yağ hücrelerindeki fazla yağ dolaşıma atılmakta, radyofrekans ile cilt sıkılaştırılmakta, vakum masajıyla da dolaşım hızlandırılmaktadır.

Vücuttaki leke ve çatlaklar yok edilebiliyor

Vücudunda çatlak problemi olan kişilere “Fraksiyonel Er-YAG” uygulamaları yapılabilir. Bu yöntemlerin özellikle erken dönemde uygulanması yüzde 90 oranında başarı sağlar. Fraksiyonel Er-YAG dışında roller, mezoterapi uygulamaları da çatlak görünümünü yok ederek başarılı sonuçlar sunar. Uygulamanın başarılı olması için birer ay arayla, en az 3 seans yapılması önemlidir. Vücudundaki lekelerden şikayetçi olan kişilere de Q switch lazer, Er-YAG lazer uygulamaları, kimyasal peeling ve mezoterapi yöntemleri önerilmektedir.

Yağ yakıcı uygulamalar beslenme ile desteklenmeli

Karın ve karın çevresi yağlanmalarında yağ yakıcı lipoliz işlemi uygulanabilmektedir. Lipolize ek olarak en az 8 seans I-lipo da uygulaması yağların yakılmasında etkili olur. Ancak yağlanma problemlerinde hangi uygulama yapılıyor olursa olsun, doğru bir beslenme planı ve egzersiz ile desteklenmesi gerekir. Kişi uygulamalara ek olarak kendi vücut yapısına uygun özel beslenme planı uygulamalı ve haftada en az 3 gün egzersiz yapmalıdır. Uygulama etkinliğinin devamlılığı için bunlara dikkat edilmesi önemlidir.