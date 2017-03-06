Yan etkisi olmayan ağrı kesici geliştirildi

Almanya’dan sağlık alanında önemli bir buluş haberi geldi. Science dergisinde sonuçları açıklanan araştırmaya göre, yan etkileri olmayan, alternatif bir ağrı kesici ilaç geliştirildi.

Alman bilim adamları, tehlikeli yan etkilere sahip morfin benzeri opioid türevi ağrı kesicilere alternatif yeni bir ilaç geliştirmeyi başardı.

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Berlin Charite Üniversite Hastanesi’nden bilim adamları tarafından bulunan yöntemle üretilecek ağrı kesicilerin, sağlam dokular üzerinde herhangi tahrip edici etkisi olmayacak.

SAĞLAM DOKULARA ZARAR VERMİYOR

​Bilgisayarlı simülasyon yöntemiyle ağrı kesicilerin, sinir sisteminde bağlandığı opioid reseptörleri üzerindeki etkileşimlerini inceleyen araştırmacılar, hayvanlar üzerinde denenen yeni yöntemin hasarlı hücrelerde önemli ölçüde ağrı giderici etki gösterdiği halde sağlam dokulara herhangi bir zarar vermediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, morfin benzeri yeni moleküllerin, genellikle cerrahi girişim sonrası doku iltihaplanmaları, sinir hasarları, eklem ağrıları ve kanser kaynaklı dayanılmaz ağrılarda kullanılan opioid türevi ilaçların tehlikeli yan etkilerini göstermeden aynı ağrı giderici etkiyi üretmesinin önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

OPİOİDLERİN YERİNE NFEPP TİPİ AĞRI KESİCİLER DÖNEMİ

Çalışmanın öncülerinden Dr. Viola Spahn ve Dr. Giovanna Del Vecchio, opioidlerin aksine yeni NFEPP tipi ağrı kesicilerin yalnızca asitli ortamda aktif hale geldiğini aktararak, “Bu özellik, ağrı kesici etkinin yalnızca yaralı dokularla sınırlı kalmasını sağlıyor. Böylece, opioidlerin vücutta yol açabileceği solunum sorunları, uyuşukluk, kabızlık ve bağımlılık risklerini ortadan kaldırıyor” açıklamasında bulundu.

A nontoxic pain killer designed by modeling of pathological receptor conformations @sciencemagazine https://t.co/xAcuInFNO8 pic.twitter.com/8hiFA79LMQ — José Lozano (@leviaingenia) 2 Mart 2017



Araştırmacılara göre, buluş, yalnızca ağrı kesicilerle sınırlı kalmayıp farklı ilaçların sahip olduğu yan etkileri ortadan kaldırmak için yeni çalışmaların önünü açabilecek.