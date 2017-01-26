Yanlış antibiyotik kullanımı, dirençli süper bakteriler oluşmasına neden oluyor

Bilim dünyası yanlış antibiyotik kullanma konusunda her gün yeniden uyarıda bulunuyor, ancak buna rağmen her yıl daha çok antibiyotik tüketiliyor. Yanlış antibiyotik kullanımının sağlık sistemi için çok ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi Öğ. Gör. Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, antibiyotiklerin her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtardığını ancak yanlış ve gereğinden fazla antibiyotik kullanımının ise iyi bakterileri de öldürerek kişiyi daha farklı hastalıklara açık hale getirdiğini belirtiyor. Yılancıoğlu “Antibiyotik kullanımı son çere olmalıdır” diyor.

Yrd. Doç. Dr. Yılancıoğlu, antibiyotiklerin yanlış ve gereğinden fazla kullanımının dirençli süper bakterilerin oluşmasına yol açtığını söyledi. Grip ve benzeri hastalıkların nedeninin virüsler olduğunu kaydeden Yılancıoğlu, “Virüsler antibiyotiklerden etkilenmez, kullanılan gereksiz antibiyotikler yalnızca iyi bakterileri öldürerek kişiyi daha farklı hastalıklara açık hale getirir” uyarısında bulunuyor. Mikrobiyota ismi verilen mikroskobik canlıların vücutta insan psikolojisini dahi etkileyebilecek kadar önemli görevler üstlendiğini ifade eden Yılancıoğlu, kullanılan antibiyotiklerin bu organizmalara etkisini de şöyle anlatıyor:

“Kullandığımız gereksiz antibiyotikler bu mikroorganizmaları da etkilemekte ve bizleri iyileştirmek yerine hasta etmektedir. Bu sebeple bu problemin çözümünde ilk aşama olarak vücutta hastalığın bir bakteri tarafından oluşturulduğunun kanıtlanması daha sonra bu bakterinin dar spektrumlu, tüm bakterileri değil ama yalnızca hedef bakterileri etkileyen antibiyotikler ile tedavi edilmesi gerekmektedir.”

Hasta baskı yapıyor hekim yazıyor!

Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, hekimlere danışan tüm hastalara bakteriyel orijin bulunsun veya bulunmasın antibiyotik verilmesinin nedenlerini ise şu sözlerle açıklıyor: “Hasta ve yakınlarının hekimlere ilaç yazması baskısı oluşturması ve iyi hekim-kötü hekim ayrımının hastalar tarafından antibiyotik yazılıp yazılmamasına göre yapılması ülkemizde bu problemin ortaya çıkışının en büyük nedenidir.”

Hayvancılıkta da antibiyotik kullanımı denetlenmeli

Bilinçlenmenin antibiyotik kullanımını azaltacağını ifade eden Yılancıoğlu, hastalara ise “Hekime danışmadan asla antibiyotik kullanılmamalı. Komşunun komşuya önermesi şeklinde ilaç kullanımı kesinlikle yanlıştır. Hastalık yoktur, hasta vardır, her hasta diğerinden faklıdır, bu nedenle tedavi hastaya özeldir, paylaşılamaz. Yalnızca insanlarda değil, hayvancılıkta kullanılan antibiyotikler de direncin oluşumunda çok büyük etki ediyor. Tavukçuluk başta olmak üzere, diğer hayvancılık sektörlerinde de antibiyotik kullanımı çok iyi bir şekilde veteriner hekimler tarafından denetlenmelidir” diyor.

Antibiyotik kullanımı son çare olmalı!

Antibiyotik kullanımının son çare olması gerektiğinin altını çizen Yılancıoğlu, yapılması gerekenleri ise şöyle sıralıyor:

“Öncelikle hijyen kurallarına uymak, hijyenik çevre oluşturmak, doğru el yıkama alışkanlığı, aşılar gibi koruyucu önlemler toplumda yaygınlaşmalı. Gelecekte bakteriyofaj denilen, bakteri virüslerinin kullanımı, moleküler yöntemler gibi yeni yaklaşımlar çözüm olarak karşımıza çıkabilir, fakat şu an proaktif adımların atılması, hükümetlerin yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi için destekleyici adımlar atması, toplumun bilinçlendirilmesi ve antibiyotik kullanımının sıkı bir şekilde hem sağlık hem de hayvancılıkta denetlenmesi gerekiyor.”