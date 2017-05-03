Yanlış emzik kullanımının çene bozukluğuna neden olduğunu biliyor muydunuz?

Ebeveynler bebeklerinin gelişimleri konusunda oldukça dikkatli davranıyorlar. Her şeyin en iyisini istemeleri sağlıklı büyümeleri için… Bebek doğunca, annelerin bir derdi de emzik verip vermeme konusunda yaşadıkları kararsızlık. Bebeğin uzun süre emzik emmesi kalıcı yüz bozukluklarına ve kulak, burun, boğaz hastalıklarının sık tekrarlanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle akıllarda şu sorular beliriyor: Emzik kullanmak gerçekten gerekli midir? Nelere dikkat edilmelidir? Emzik hangi durumlarda bebeğe zarar ve emzik ne zaman bırakılmalıdır? Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu annelerin sorularına yanıt olacak bilgiler paylaşıyor.

Emzik kullanımı

Bebek, emme becerisini tam olarak kazanana kadar emzik için beklenmelidir. Bunun için önerilen süre bir ay olarak ifade edilmektedir. Bu sürede bebek, emmeye adapte olur ve belli bir emzirme düzeni oluşur. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu; bebeğin çene yapısına uygun emzik alınması gerektiğini ifade ederek, “Tabanı, bebeğinizin emziğini yutmasını engelleyecek şekilde geniş olmalı. Bu delikler, bebeğinizin salyalarının dudak kenarlarını ve çenesini tahriş etmesini önler. Emzik, biberon, diş kaşıyıcıları ve çocuğun kullandığı her türlü eşyalarda BPA (bisphenol A) ve Pthalates gibi maddeler olmamasına dikkat edilmeli. Bebeğin çene yapısına uygun birkaç emzik alınmalı ve bebek büyüdükçe her 2-3 ayda bir bu emzikler değiştirilmelidir. Silikondan ya da kauçuktan yapılan emzikler kullanılabilir” dedi.

Emzik bıraktırmak için 1 yaş uygun bir zamandır. Bazen istenmese de bu süre 2-3, hatta 4 yaşına kadar uzayabilir. 2 yaşından sonra emmeye devam eden bebeklerde üst dişleri öne, alt dişleri arkaya çekerek iki diş arasındaki açıklığın artmasına neden olabilir. Bu da “V” tipi üst çene darlığını meydana getirerek yüz yapısında bozulmalara sebep olabilir. Emzik emme 3-3,5 yaşına kadar devam ederse bu bozukluklar kalıcı olabilir. Gün boyu ve uzun süreli emzik emmek özellikle 1 yaşın üzerindeki çocuklarda konuşmayı öğrenmeyi geciktirebilir. Bu gecikme konuşmada ve telaffuzda bozukluklara yol açabilir. Sağlıklı bebeklerin dişleri ortalama 6-7 aylıkken çıkmaya başlar. Diş çıkarma 3-4 aylıkken olabildiği gibi 12-16 ayı da bulabilir. Bu kalıtım anne ve babadan geçen bir özelliktir. Dişlerin tamamlanması genellikle 27-29 aya kadar sürmektedir.

Annelerin emzik hakkında merak ettikleri…

Emziğin tabanı olmalı mı?

Emziğin tabanı olmalıdır. Çünkü emzik tabanı bebeğin emziği yutmasını engeller. Ayrıca taban üzerinde hava geçişini sağlamak için delikler olmalıdır.

Silikon emzik mi, kauçuk mu?

Özellikle silikon emzikler önerilir. Silikon emzikler, daha dayanıklıdır ve daha kolay temizlenir. Kauçuk emzikler ise daha kolay bozulur.

Damaklı mı, damaksız mı?

Damaklı emzikler, damağa daha iyi adapte olurlar ve damak yapısında herhangi bir bozukluğa neden olmazlar. Damaksız emzikler, damağa baskı yaparak damak yapısını bozabilecekleri için 1 yaşından sonra önerilmez.

Gece de kullanılabilir mi?

Gece kullanımında hiçbir sakınca yoktur. Çocuğun uykuya dalmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca son çalışmalar, uykuda emzik kullanımının ani bebek ölümü riskini azalttığını gösterir.

Şekere batırılabilir mi?

Şekere veya reçele batırılması asla önerilmez. Bu uygunsuz kullanım şekli diş çürüklerine yol açar.

Nasıl temizlenmeli?

İlk 6 ay çocuğun bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmakta olduğu için kullanımdan önce kaynatılmalı (yaklaşık 5 dakika) veya bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. İlk 6 aydan sonraki kullanımlarda sabunla ve ılık su ile yıkanmalı, iyice durulanarak kurumaya bırakılmalıdır. Bu dönemde sterilizasyon gerekli değildir. Anne, emziği temizlemek için asla kendi ağzına sokmamalıdır. Bu durum ağızdaki mikropların emzik aracılığıyla çocuğa bulaşmasına yol açar.