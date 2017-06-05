Ilko
Ilko

Yapay zekâ organa ömür biçecek

Yapay zekâ organa ömür biçecek Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Avustralya’nın Adelaide Üniversitesi bilim insanları, kişinin organlarına ait görüntülere bakarak kişinin azami ömrünü tahmin edebilen bir yapay zekâ geliştirdiklerini duyurdu.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre; Dr. Luke Oakden-Rayner liderliğinde ekip tarafından geliştirilen ve sonuçları Scientifi Reports Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, geliştirilen yazılımın, 48 hastanın gelecek 5 yıl içinde ölüp ölmeyeceğini yüzde 69 oranında isabetle bildiği yer aldı. Dr. Oakden-Rayder, “İnsanın sağlığının bedenine herhangi bir müdahalede bulunmadan dışarıdan gözlemle tespit edilmesi hem hız hem de hasta hakları açısından büyük önem taşıyor. Şimdi yapay zekâmızın isabet oranını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla