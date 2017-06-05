Yapay zekâ organa ömür biçecek

Avustralya’nın Adelaide Üniversitesi bilim insanları, kişinin organlarına ait görüntülere bakarak kişinin azami ömrünü tahmin edebilen bir yapay zekâ geliştirdiklerini duyurdu.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre; Dr. Luke Oakden-Rayner liderliğinde ekip tarafından geliştirilen ve sonuçları Scientifi Reports Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, geliştirilen yazılımın, 48 hastanın gelecek 5 yıl içinde ölüp ölmeyeceğini yüzde 69 oranında isabetle bildiği yer aldı. Dr. Oakden-Rayder, “İnsanın sağlığının bedenine herhangi bir müdahalede bulunmadan dışarıdan gözlemle tespit edilmesi hem hız hem de hasta hakları açısından büyük önem taşıyor. Şimdi yapay zekâmızın isabet oranını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.