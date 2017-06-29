Yaz güneşinden sağlıkla faydalanın

Güneş D vitamini emilimi açısından vücut için son derece yararlıyken, bilinçsiz davranışlarla maruz kalınan zararlı ışınları nedeniyle pek çok cilt rahatsızlığına davetiye çıkarabiliyor. Bir yıl boyunca beklenilen yaz tatilinin vücutta istenmeyen sonuçlar bırakmaması için güneşten korunmaya özen gösterilmesi gerekiyor. Memorial Etiler Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Zerrin Baysal, yazın cilt sağlığının korunması için önerilerde bulundu.

Güneş hem cilt kalitesini hem de sağlığını bozuyor

Yaz denilince akla ilk olarak tatil yani deniz-kum-güneş üçlüsü gelmektedir. Ancak bu üçlüden güneş cilde önemli zararlar vermekte, kişiyi yaşlandırmakta; deride leke, çillenme, cilt maskesi gibi sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Güneş ayrıca estetik ve sağlık açısından zararlı olan bu oluşumların yanı sıra deri kanserinin de en büyük tetikleyicilerinden biri olarak kabul edilir. Bu sorunlarla başa çıkmanın yolu da güneşle olan ilişkiyi doğru ayarlamak yani bilinçlenmekten geçmektedir.

Cilt kanseri ben geliyorum diyor

Ozon tabakasının incelmesi hatta yer yer delinmesi, yeryüzüne ulaşan ultraviyole ışınlarını artırmaktadır. Böylece sağlık kaynağı olarak bilinen güneşin zararlı etkileri ortaya çıkar. Güneş ışığı cilde temas ettiğinde, deride hücre düzeyinde bozulmalara neden olmaktadır. Bu farklılaşmadan etkilenmemek için de deri kalınlaşıp bronzlaşarak yeni hücre yapımını sağlar. Derinin savunma mekanizması olan tüm bu önlemlere rağmen yine de birtakım istenmeyen değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Damarlarda genişleme ve deri kızarıklığı oluşmaktadır. Maruz kalınan sürenin fazlalığı ise güneş yanıklarına yol açar. Kronik maruziyeti ve genetik yatkınlığı olan kişilerde deri kanserleri, alerjik durumlar, deri yaşlanması, kılcal damarlarda genişleme, deride renk değişiklikleri gibi istenmeyen durumlar görülebilmektedir.

Geçtiğimiz sene kullandığınız güneş koruyucuyu değiştirin

Yazın gelmesini heyecanla bekleyen pek çok kişi, tatile çıktığında bu dönemi kendince “en verimli” şekilde geçirmeye çalışır. Oysa birkaç hafta sürecek bronzluk için gelecek yıllarda cilt kanseri başta olmak üzere, kırışıklık ve leke gibi sorunlara davetiye çıkartılmaktadır. Güneş ışınlarının bu zararlı etkilerinden korunmak için güneş koruyucu kullanımı çok önemlidir. Bu ürünler, zararlı UV ışınlarını emerek ya da yansıtarak cildin zarar görmesini engellemektedir. Ancak kullanılacak ürünlerin hem UVB hem de UVA’ya karşı koruyucu olması önem taşımaktadır. Güneş koruyucu ürün kullanmak ve gerekli tedbirleri almak, öncelikle derinin yanarak hasara uğramasını, kalınlaşmasını önleyerek kırışıklıkların oluşmasını yavaşlatmaktadır. Kullanılacak ürünler kimyasal içeriklidir ve son kullanma tarihleri bulunmaktadır; bu nedenle önceki yıllardan kalan güneş koruyucular etkisini kaybetmekte, deriye yarardan çok zarar getirmektedir.

Havuç, kakao ve zeytinyağı ile güneşlenmek cilde zarar veriyor

Daha fazla bronzlaşmak için cilde asitli içecek, kakao, havuç veya zeytinyağı sürülmesi oldukça sık başvurulan uygulamalardır. Hatta aktarlardan alınan karışımların sağlıklı bir bronzluk sağladığına inanılmaktadır. Oysaki sağlıklı bronzlaşma yoktur. Bu ürünlerin bitkisel ve mineral içerikli olduğu, cilde zarar vermeyeceği düşüncesi kesinlikle yanlıştır. Bunlar cildin doğrudan güneşe maruz kalmasına yol açarak deri yaşlanması, leke ve kırışıklıklara yol açmaktadır.

Güneşten korunmak 5 pratik öneri

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için alınması gereken birtakım tedbirler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: