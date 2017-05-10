Yaza girmeden vücudunuzu kısa sürede şekillendirin

Yaz mevsimi yaklaşırken pek çok insan sağlıklı, güzel ve sıkı bir vücuda sahip olmayı hayal ediyor. Diyet ve spora rağmen özellikle bölgesel yağlanmadan kurtulamayanlar için “lazer liposuction” işlemi ön plana çıkıyor. Klasik yağ alma işlemlerine göre daha fazla yağ kaybı ve sıkılaşma sağlayan lazer liposuction operasyonu sonrasında iyileşme süresi de daha kısa oluyor. Memorial Ankara Hastanesi Memorial Ankara Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, lazer liposuction işlemi hakkında bilgi verdi.

Yağlar homojen olarak eritilirken ciltte sıkılaşma sağlanıyor

İnsan vücudundaki ideal yağ oranı seviyesinin erkeklerde yüzde 15, kadınlarda ise yüzde 22 civarında olduğu bilinmektedir. İdeal oranda olsa bile bu yağlar vücutta homojen dağılmamış olabilmektedir. Bölgesel yağların yok edilmesi için günümüzde kullanılan en etkili yöntem lazer liposuction işlemidir. Klasik liposuction yönteminde yağlar vakum yardımıyla emilerek uzaklaştırılırken, lazer liposuction yönteminde yağlar lazer enerjisi ile parçalanarak emilmektedir. Farklı dalga boylarında enerji uygulanarak hem yağların daha kontrollü ve homojen eritilmesi, hem de ciltte sıkılaşma sağlanması bu yöntemin klasik yönteme göre en büyük üstünlüğüdür. En son kabul gören yöntem lazer liposuction yöntemi olmakla birlikte, herhangi bir liposuction işlemi bir kilo verme yöntemi değildir. Liposuction; düzenli egzersiz veya diyet uygulanmasına rağmen, vücudun bazı bölgelerindeki istenmeyen yağların kanüller yardımıyla emilmesi işlemidir. Bu işlemin amacı kilo verdirmekten ziyade konturları düzeltmektir.

Birçok bölgeye uygulanabiliyor

Lazer liposuction işlemi; kalça, bel, sırt, baldır, bacak, diz içleri, ayak bileği, kol, meme ve gıdı bölgelerine uygulanabilmektedir. Bu işlem vücut konturlarını düzelterek özgüven artışını sağlayabilmekle birlikte; sonucun kalıcı olabilmesi için koruyucu diyet ve egzersizlere devam etmek gerekmektedir. Lazer liposuction için ideal hastalar; normal veya normale yakın vücut ağırlığı olan, sıkı ve elastik bir cilt yapısına sahip, lokalize vücut bölgelerinde yağ fazlalıkları olan hastalardır. Yaş, kilo alıp verme ve doğum yapmaya bağlı olarak deri elastikiyeti azalabilmektedir. Bu hastalarda liposuction ile başarılı sonuç elde etme ihtimali azalmaktadır. Çok sarkmış bir deriyi lazerle sıkılaştırmak mümkün olmadığı için bu kişilerde germe yöntemlerini uygulamak daha başarılı sonuçlar vermektedir. Gergin veya hafif sarkmış ciltlerde ise lazer liposuction ile deride yapılan sıkılaştırma uygulamasıyla oldukça iyi sonuçlar almak mümkündür.

İş ve sosyal yaşamınıza hızla dönebilirsiniz

Liposuction işlemi kanüllerle 3 milimetrelik deliklerden girilerek yapılır ve işlem sonrasında belirgin bir iz kalmaz. Süresi çekilecek yağ miktarına ve operasyonun yapılacağı bölgelerin sayısına göre farklılıklar göstermektedir. Kısıtlı bir alanda ve az miktarda yağ çekilecekse sedasyon ve lokal anestezi altında bu işlem yapılabilirken, geniş alanlara müdahale edilecekse genel anestezi uygulaması gerekmektedir. Küçük bir bölgeye uygulanan liposuction sonrasında ertesi gün günlük hayata dönmek mümkünken, fazla miktarda yağ çekilmesi durumunda en az 1 hafta istirahat edilmelidir. Morluk, şişlik ve ağrı miktarı da hem hastanın kişisel özelliklerine hem de çekilen yağ miktarı ve bölgesine göre değişmektedir. Ameliyat sonrası 2-4 hafta kadar korse giyilmelidir. Şişliklerin geçmesi çekilen yağ miktarına göre değişmekle birlikte 1-2 ayı bulabilmektedir. Kesin sonuç yara iyileşmesinin tamamlandığı süre olan 6 ay-1 yılda alınmaktadır.

Yeni nesil cihazlarla daha belirgin sonuçlar

Lazer liposuction cihazlarında gücü artırılmış yeni jenerasyon cihazlar kullanılmaya başlandığından bu yana daha fazla miktarda yağ alınabilmektedir. Yine bu cihazlarla yağ çekilmesi yapılmasa bile, cilt sıkılaştırma moduyla sıkılaştırma işlemi uygulanabilmekte ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. Lazer liposuction yöntemi, doğru hastada, uygun şekilde ve gerçekçi beklentilerle kullanıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İşlem sonrası komplikasyonların en aza indirilmesi ve kişiye en uygun yöntemin belirlenmesi için alanında uzman bir plastik cerraha başvurmak büyük önem taşımaktadır.