Yazlık medikal estetik uygulamaları yükselişte

Tüm kadınlar özellikle yaz mevsiminde estetik ve güzel görünmek ister. Bunun öncelikli sebebini ısınan havalarla beraber giyilen ince kıyafetler ve yaz mevsimine hazırlık olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca kişiler bu dönemde kendini mutlu hissetmeye ve kendine daha çok özen göstermeye başlar çünkü yaz mevsimi psikolojik açıdan da başlangıçların mevsimi. Güneş ve sıcağın etkisiyle yaz mevsiminde medikal estetik uygulama tercihleri yön değiştiriyor. Bakalım yazın en çok uygulanan medikal estetik teknikleri neler? estethica Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Aida Berenjian, yaz dönemi için estetiğin trend bölgelerini ve bu bölgeler için en etkili estetik uygulamalarını anlattı…

“Sağlıklı güzellik” mottosuyla ilerleyen ve bünyesinde uzman doktorlarla hizmet veren estethica hastaneleri yaz aylarında ve tatil öncesi medikal estetik alanında uygulanacak tedavilerle ilgili bakın neler öneriyor…

Yaz aylarında uygulanabilecek tedaviler

Botoks tedavisi:

Terleme botoksu: Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber koltuk altı el ve ayak bölgesinde aşırı terleme ortaya çıkabiliyor. Giysilerde oluşan lekeler sosyal bir problem haline gelebilir ve rahatsız edici bir duruma dönüşebilir. Yaklaşık 10-15 dakika süren bir uygulama sayesinde bu problemden kurtulmak mümkün. Botoks uygulaması sayesinde terleyen bölgelere (avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı) yapılan uygulama, 7 ila 10. günden itibaren terlemeyi %80-100 civarı kesiliyor ve bu işlemin etkinliği 4-6 ay sürüyor. estethica hastanesinde uygulanan pratik ve ağrısız olan bu yöntemle günümüzde terlemeye veda etmek oldukça basit.

Yüz botoksu: Yaz mevsiminde güneş ışınları daha dik bir şekilde yeryüzüne ulaştığı için gözleri daha fazla rahatsız eder, bu sebepten dolayı gözleri kısma ve kaşları çatma mimiklerini çok kullanmaya başlarız. Bu bölgelerde derin çizgiler oluşmaya başlar, tatile çıkmadan önce kaş arası, alın çizgileri ve kaz ayaklarına yapılacak olan botoks uygulaması bu çizgileri oluşumunu çok rahat bir şekilde engeller.

Dolgu uygulamaları:

Dolgu maddeleri, genellikle hyaluronik asitten oluşur ve deri altına enjekte edilir. Kullanım alanları şu şekildedir:

Deride mevcut olan ince veya derin kırışıklıkları ortadan kaldırmak

Yanak-elmacık veya çene bölgesine hacim vermek

Dudakları kalınlaştırmak

Ağız kenarında oluşan gülme çizgilerini yok etmek

Burun şekillendirmek

Gözaltı bölgesindeki çukurları doldurmak

Dolgu uygulamaları yaz mevsiminde rahatlıkla uygulanabilir ve yüzdeki yorgun ve mutsuz ifadenin ortadan kalkmasını sağlar.

PRP Tedavisi:

estethica hastanesinde uygulanan bu yöntemde hastanın kendi kanından elde edilmiş plazmanın yüze veya saçlara enjekte edilmesi sağlanıyor. Bu sayede yeni kolajen yapımı tetiklenip ciltteki ince çizgiler açılıp, gözenekler küçülür ve deride aydınlık ve gerginlik meydana gelir. Saç PRP’sinde ise havuz veya denizden etkilenmiş yıpranan ve dökülen saçlar için çok etkili ve başarılı bir tedavidir.

Mezoterapi:

Mezoterapi yönteminde deri altına çeşitli vitaminler, mineraller vb. maddeler enjekte edilir. Cilt canlandırma, yüzde gerilme ve sıkılaşma için sık kullandığımız bir yöntem ve yazın ciltte oluşan mat görüntüyü ortadan kaldırmada çok etkili bir tedavi.

Somon DNA aşısı:

Yaz mevsiminde sıcaklığın artması ve güneş ışınlarının şiddetli etkisi ile cildimizdeki nem oranı ciddi bir şekilde azalır ve kuruluk meydana çıkar, somon balığından elde edilmiş bu aşı sayesinde ciltteki kaybedilmiş nemi ve parlaklığı geri kazanmak ve ışıltılı bir cilde sahip olmak mümkün. Hyaluronik asit içeriği sayesinde gözaltında ve boyun bölgesinde ortaya çıkan ince çizgilerin ciddi bir şekilde azalmasını da sağlıyor.

Karbon peeling:

Yaz mevsiminde güneş ışınlarıyla ortaya çıkan kahverengi lekeleri açmak, gözenekleri sıkılaştırmak ve ciltte oluşan matlığı ortadan kaldırmak için karbon peeling yapılabilir. Lazer yardımıyla yapılan bu yöntem diğer kimyasal peelinglerin aksine yaz mevsiminde rahatlıkla ve güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Ameliyatsız yüz germe:

Odaklanmış ses dalgaları (Focus ultrasound) derinin en alt tabakalarına inerek sarkmış olan yüzü toparlar ve çene hattındaki konturu belirginleştirir. Cildin üst tabakasında ise kolajen sentezini tetikleyerek ciltte gerginlik ve gençleşme sağlar. Uygulama çok rahat ve konforlu olup dört mevsim rahatlıkla uygulanabilir. Ameliyatsız yüz germede kullandığımız bir diğer yöntem ise ‘kilit askı’ . Bu yöntemde deri altına silikon ipler yerleştirilerek yüzde germe sağlanır. Cerrahi istemeyen hastalarda sıkça kullandığımız ve çok güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir uygulamadır.

Bölgesel incelme ve selülit tedavisi:

Özellikle yaz mevsimi gelince göbek, basen ve bacaklardaki yağlanmalar herkesin kabusu olabiliyor. İğneli lipoliz yönteminde yağ eritici maddeler problemli bölgeye enjekte ediliyor ve idrar yoluyla vücuttan atılıyor. Radyofrekans, kızıl ötesi ışın ve vakum teknolojisi kullanılan cihazlarla ise vücut şekillendirme, selülit giderme ve ödem atmak mümkün. Cihazlar ve mezoterapi yöntemler kombinlendiğinde ise çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz.

Yaz mevsiminde uygulanmaması gereken tedaviler

Genel olarak yaz mevsiminde cilt soymaya sebep olacak tedavilerden kaçınılmalı. Fraksiyonel lazer ile cilt gençleştirme, kimyasal peelingler, leke tedavileri mutlaka sonbahar-kış mevsimine ertelenmeli.