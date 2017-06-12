YDUS sonuçları 7 aydır açıklanmıyor

17 Aralık 2016 tarihinde yapılan YDUS‘da (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”, “Kadın Hastalıkları ve Doğum”, “İç Hastalıkları”, “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” ile “Göğüs Hastalıkları” branşlarında yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu branşlardan sınava girenlerin sınav sonuçları açıklanmadı.

Davaların devam etmesi nedeniyle 7 aydır sınav sonucunu bekleyen adaylar mağdur olduklarını ifade ediyor.

Medimagazin’e açıklamada bulunan ancak ismini vermek istemeyen sınav mağduru bazı hekimler düşüncelerini şöyle ifade etti:

‘’Sınavlarda hatalı ya da yanlış sorular hazırlayan ÖSYM, itirazları görmezden gelmekte ve insanları dava açmaya mecbur bırakmaktadır. Yanlışını kabul etmeyen ÖSYM ‘dediğim dedik’ politikası yürütmekte ve süreci kasıtlı olarak uzatarak, uzman doktorların açtığı bu davaların geri çekilmesini sağlamak istemektedir. Süren davalarla ilgili bilgi paylaşımında da bulunmayan ÖSYM, binlerce uzman doktoru bekletmektedir. Açılan davalardan halen bir sonuç çıkmamıştır, bu süreç biraz daha böyle devam ederse, adli tatil de göz önüne alındığında dava sonucu Eylül veya Ekim ayına kalacak gibi görünmektedir.’’Dava sonucunun açıklanması sonrası tercihlerin alınması, sınavı kazananların yeni görev yerlerine başlamalarının güvenlik soruşturmaları da göz önüne alındığında yıl sonunu bulacağını ifade eden hekimler, şunları kaydetti:

‘’Uzman doktorlar Aralık 2016’da yapılan bu sınav sonucunu bir sene sonra alacak. Bu her bakımdan çok ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır. Şu an ailesinden uzakta, doğuda mecburi hizmetini yapmakta olan ve bu sınav sonucuna göre hayatını yön verecek olan binlerce uzman doktor çaresiz beklemektedir.’’

Puan sonuçları açıklanan diğer branşların tercih işlemleri ise dava açılmamasına rağmen başlamadı.