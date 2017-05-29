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Yemen’de kolera salgını hamile kadınları tehdit ediyor

Yemen’de kolera salgını hamile kadınları tehdit ediyor Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki kolera salgınının bir milyon 100 bin hamile kadının hayatını tehdit ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki kolera salgını  konusunda uyarıda bulunarak, salgının yetersiz beslenme nedeniyle bir milyon 100  bin hamile kadının hayatını tehdit ettiğini duyurdu.

BM Arap Bölgesi Nüfus Fonu Direktörü Luey Şebane, yayımladığı yazılı  açıklamada, Yemen’deki kolera salgınının, yetersiz beslenme sorunu yaşayan bir  milyon 100 bin hamile kadının hayatını tehdit ettiğini, bu kadınların acilen  bakım ve üreme sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ülkede artan kolera salgınından ve her gün yaklaşık iki bin kişinin  kolera şüphesiyle karşı karşıya kalmasından endişe duyulduğunu ifade eden Şebane,  “Koleraya en çok yakalanma riski taşıyan grup, yetersiz beslenen hamile kadınlar  ve emziren anneler. Bu grup ayrıca doğum sırasında ölüm, komplikasyon ya da  kanama riskiyle de karşı karşıya. Ülkedeki Üreme Sağlık Birimleri’nin sadece  yüzde 35’i hizmet veriyor.” ifadesini kullandı.

Yemen’deki olayların, sağlık sistemini oldukça kötüye götürdüğünü ve  sağlık birimlerinin kapanması ya da çalışmalarının aksaması nedeniyle  vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellediğini kaydeden Şebane,  ayrıca BM Arap Bölgesi Nüfus Fonu’nun, koleranın yayılmasını engellemek amacıyla  çalışmalarını artırarak bazı temizlik malzemelerinin bulunduğu bir çanta  dağıttığını aktardı.

Yemen’de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke  içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve  atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya  kalıyor.


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