Yemen’de kolera salgını hamile kadınları tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki kolera salgınının bir milyon 100 bin hamile kadının hayatını tehdit ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki kolera salgını konusunda uyarıda bulunarak, salgının yetersiz beslenme nedeniyle bir milyon 100 bin hamile kadının hayatını tehdit ettiğini duyurdu.

BM Arap Bölgesi Nüfus Fonu Direktörü Luey Şebane, yayımladığı yazılı açıklamada, Yemen’deki kolera salgınının, yetersiz beslenme sorunu yaşayan bir milyon 100 bin hamile kadının hayatını tehdit ettiğini, bu kadınların acilen bakım ve üreme sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ülkede artan kolera salgınından ve her gün yaklaşık iki bin kişinin kolera şüphesiyle karşı karşıya kalmasından endişe duyulduğunu ifade eden Şebane, “Koleraya en çok yakalanma riski taşıyan grup, yetersiz beslenen hamile kadınlar ve emziren anneler. Bu grup ayrıca doğum sırasında ölüm, komplikasyon ya da kanama riskiyle de karşı karşıya. Ülkedeki Üreme Sağlık Birimleri’nin sadece yüzde 35’i hizmet veriyor.” ifadesini kullandı.

Yemen’deki olayların, sağlık sistemini oldukça kötüye götürdüğünü ve sağlık birimlerinin kapanması ya da çalışmalarının aksaması nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellediğini kaydeden Şebane, ayrıca BM Arap Bölgesi Nüfus Fonu’nun, koleranın yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalarını artırarak bazı temizlik malzemelerinin bulunduğu bir çanta dağıttığını aktardı.

Yemen’de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.