Ilko
Ilko

Yemen’de kolera salgınında ölenlerin sayısı 989’a çıktı

Yemen’de kolera salgınında ölenlerin sayısı 989’a çıktı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Nisan’dan bu yana Yemen’in 20 vilayetinde görülen kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 989’a çıktı.

Açıklamada, ülkede 140 binden fazla kişide koleradan şüphelenildiği ve salgının başkent Sana’nın yanı sıra Hudeyde, Amran ve Hacce vilayetlerinde hızla yayıldığı belirtildi.

DSÖ Yemen Ofisinden dün yapılan açıklamada, ülkedeki kolera salgınında ölenlerin sayısının 974’e ulaştığı aktarılmıştı.

Yemen’de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.


Bir Yorum Yazın

 
 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla