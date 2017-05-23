Yemen’de koleradan ölenlerin sayısı 350’ye çıktı, salgın yayılıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ICRC Operasyonlar Direktörü Dominik Stillhart, Yemen‘deki salgının hızla yayıldığını ve endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Yemen’de geçen hafta 5 gün boyunca kalma fırsatı bulduğunu belirten Stillhart, ülkede iki yıldan fazladır süren “acımasız savaşın” sağlık sektörünü işlemez hale getirdiğini vurguladı.

Stillhart, “Kolera salgını neredeyse tüm Yemenlileri etkisi altına almış durumda. Özellikle sağlık sektörü en fazla yüzde 45 kapasiteyle hizmet verebiliyor. Doktorlar ve hemşireler de son 8 aydır maaşını alamıyor. 160 hastane ve sağlık kuruluşu da harap olmuş vaziyette. Çok büyük bir insani krizle karşı karşıyayız” dedi.

BÜTÜN KOŞULLAR KOLERANIN HIZLA YAYILMASINA UYGUN

Ülkedeki çatışmaların etkisiyle su sistemlerinin çöktüğünü, kişisel hijyenin yetersiz kaldığını ve insanların kötü beslendiğini ifade eden Stillhart, bunların koleranın hızla yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

Stillhart, ICRC olarak kolera salgınının daha fazla yayılmaması için 11 hastane ve 7 hapishanede hijyenin sağlanması, temiz su temini ve tedaviye yönelik faaliyetler yürüttüklerine değinerek, özellikle hapishanelerin çok kalabalık olmasından dolayı salgının en fazla buralarda yayıldığına dikkati çekti.

“CİDDİ ADIMLAR ATILMALI”

Yemen Sağlık Bakanlığıyla bu sabah görüştüğünü aktaran Stillhart, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 350’ye yükseldiğini, ülke genelinde kolera vakası sayısının da 29 bin 345’e çıktığını belirtti.

Stillhart, hastaların tedavileri için mevcut sağlık merkezlerinin kapasitesinin artırılması, temiz su temin edilmesi, temizlik ve hijyenin de sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Başkent Sana’daki izlenimlerini de anlatan Stillhart, “Başkentte çöplerin toplanmadığına şahit oldum. Caddeler büyük çöp yığınlarıyla doluydu. Salgının yayılmasını engellemek için acil sağlık önlemleri alınması gerekiyor. Temizliğin sağlanması için çok ciddi adımlar atılması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“10 MİLYON YEMENLİ AÇLIK TEHLİKESİNDE”

Stillhart, 17 milyon Yemenlinin acil insani destek ve yardıma ihtiyaç duyduğunu, 10 milyon insanın da açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, acil gıda desteğinin gerektiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün Yemen’in 19 ilinde 27 Nisan’dan bu yana kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 315’e ulaştığını, hastalığa yakalandığından şüphelenilen 29 bin 300’den fazla vaka olduğunu bildirmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü de önceki gün gerekli önlem alınmadığı takdirde Yemen’deki kolera salgınının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.