Yemen’deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e çıktı

Kolera bakterilerinin tüm hastalarda bulunduğuna dair henüz kesin bir bilgiye ulaşılmadığını söyleyen Naşir, salgının önüne geçmek için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Direktörü Dominik Stillhart, başkent Sana’da dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede ciddi kolera salgını yaşandığının altını çizerek, Yemen Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkenin 14 vilayetinde 27 Nisan’dan bu yana 8 bin 500 kişinin koleraya yakalandığını, 115 kişinin de salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

DSÖ’nün verilerine göre, ülkedeki bir önceki salgında 21 bin kişi hastalığa yakalanmış, 103 kişi hayatını kaybetmişti.