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Yemen’de koleradan ölenlerin sayısı bini geçti

Yemen’de koleradan ölenlerin sayısı bini geçti Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İç savaşın yaşandığı Yemen’de kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü, rakamı bin 54 olarak açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen‘deki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının bin 54’e yükseldiğini bildirdi. DSÖ Twitter hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan’dan bu yana 20 vilayette salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54’e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ülkede 151 binden fazla şüpheli vaka tespit edildiği kaydedildi. Yemen’de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.


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