Yeni keşif: Sperm radarı!

Erkekler için tüp bebek başarı şansını artıran yeni bir keşif daha yapıldı: Sperm radarı! Manyetik radar kullanılarak yapılan tarama sayesinde sperm örneğindeki spermleri öldürmeden en iyileri belirlenebiliyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Sheffield Üniversitesi’nde geliştirilen yeni metod hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu işlem sırasında, yaşayan hücrenin değerlendirilmesi 10 ft manyetik rezonans (MR) makinasıyla yapılıyor.

Mevcut yöntemlerde spermin sağlıklı olup olmadığının değerlendirilmesi, spermin ziyan olmasına yol açıyor. Yeni yöntem ise en sağlıklı spermin ziyan edilmeden seçilebilmesini böylece tüp bebek başarısının artmasını sağlıyor.

Bu makine adeta bir radar prensibiyle çalışarak, baba olma problemi yaşayan erkeklerin şansını artıracak. Sheffield Üniversitesi’nden uzmanlar bu tekniği, örnekteki spermlerin ziyan edilmeden kullanılabilmesi için geliştirdiler. Sperm moleküllerini araştırmayı hedefleyen ileri tetkiklerin çoğu, sperme hasar veriyor ve sonunda kullanılamayacak hale getiriyor.

Bu işlemde, 10 ft MT spektroskopi makinası kullanılarak yaşayan sperm hücreleri değerlendirilebiliyor ve hücreye zarar vermeden tüp bebek için en iyi olanların seçimini sağlıyor.

Makine kuvvetli bir mıknatıs kullanır ve adeta bir radar gibi çalışır. Sperme enerji pulsları yollarken, ondan geri gelen sinyalleri dinler.

Diğer yıkıcı muayene metodlarının aksine, düşük enerji pulsları sperme hasar vermez. Bu da spermin tüp bebek tedavisinde kullanılabileceği anlamına gelir. Bu tekniğin sperme hasar vermiyor olması heyecan verici.

Şimdiye kadar biz doktorlar, en iyi yumurtaları ve rahme tutunacak en iyi embriyoları seçmek için çabalıyorduk. Fakat en iyi spermleri seçebilecek bir yöntem yoktu. Bu yeni teknik sayesinde bu seçim artık kolayca yapılabilecek.”