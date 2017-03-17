Yeni nesil akıllı telefonlar ile meme kanseri teşhisi mümkün hale geliyor

Vayyar şirketinin kurucusu Raviv Melamed ve ortakları, bundan sadece altı yıl önce kitlelere tıbbi seviyede sunabilmek için çalışıyordu. Daha sonra 2012’de ekip duvar ve deri gibi engellerin arkasını görebilen bir sensör geliştirdi. Bu sensörün ilk uygulaması, meme kanserinde, erken teşhis yapılabilmesi için insan dokusunun içindeki tümörleri görmek amacıyla kullanıldı. Melamed “Biraz detaylı baktığınızda, kadınların yüzde 40’ının neden kontrollere gitmediğini anlamak mümkün. Çok fazla para kazanmayan bir kadının yıllık meme kanseri kontrolüne gitmesi için iş yerinden izin alıp bir sağlık kuruluşuna gitmesi gerekiyor. Ben kadını cihaza değil, cihazı kadına getirmek istiyorum” diyor.

Gelişmekte olan pazarlarda hükumetlerin bu konuda girişimcilere destek olmayacağını belirten Melamed, bu sebeple çok düşük maliyetli bir cihaz geliştirdiklerini ifade ediyor.

Duvarın arkasını görebiliyor

Vayyar adı verilen şirket bünyesinde geliştirilen sensör, bazı cihazlara entegre bir şekilde çalışabiliyor. İsrailli girişim, geçtiğimiz yıl adını verdiği bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz sayesinde bir akıllı telefon kullanıcısı, cihazını duvara tutup arkasında ne olduğunu görebiliyor. Bu uygulamanın özellikle ev düzenlemelerinde, duvarın içindeki kablo ve boruları tespit etmede çok işe yarayacağı ifade ediliyor. Ayrıca bu sensörün, yaşlı bireylerin özel hayatına müdahale etmeden, banyoya ya da yatak odasına kamera yerleştirmek zorunda kalmadan takip edilebilmesini sağlaması amaçlanıyor.

Vayyar ayrıca 2015’te 22 milyon Dolarlık bir yatırım turu gerçekleştirdi. Bu yatırımlarda Walden Riverwood Ventures başı çekti. Sensör şu anda sadece Walabot’a yerleştirilebiliyor olsa da Melamed, bu teknolojinin akıllı telefonlara getirilmesi için çalıştıklarını söylüyor. Akıllı telefon üreticileri ile bu teknolojiyi telefonlara entegre etme konusunda konuştuklarını belirten Melamed, “Bu teknoloji şimdilik akıllı telefonlar için değil. Daha çok özel bir pazara yönelik bir ürün. Ancak gelecekte daha fazla cihazda bu teknolojiyi göreceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu. Kaynak