Yeni sağlık sigortasıyla 23 milyon Amerikalı sigortasız kalabilir

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, Cumhuriyetçilerin sağlık sigortası tasarısının son versiyonuna yönelik raporunu yayınladı Raporda, “Obamacare”in iptalini hedefleyen AHCA’nın, 2026 yılı itibarıyla ülkedeki sigortasız birey sayısını 23 milyon daha artıracağı tahminine yer verildi Ofis, tasarının bir önceki versiyonunun ise 24 milyon Amerikalıyı sigortasız bırakacağını öngörmüşt.

Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Partinin “Obamacare”in yerine getirmek istediği yeni sağlık sigortası sisteminin 23 milyon Amerikalının daha sigortasız kalmasına yol açabileceği bildirildi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin “Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası” (AHCA) tasarısının son versiyonuna yönelik analiz raporunu yayınladı. Raporda, eski Başkan Barack Obama’nın imzasını taşıyan “Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası” ya da halk arasındaki adıyla “Obamacare”in iptalini hedefleyen AHCA’nın, ülkedeki sigortasız birey sayısını 2018 yılı itibarıyla 14 milyon ve 2026 itibarıyla 23 milyon daha artırabileceği belirtildi. Mevcut sistem çerçevesinde 2026 itibarıyla 28 milyon Amerikalının sigortasız kalacağını tahmin eden CBO’nun projeksiyonları, AHCA’nin yasalaşması halinde bu sayının 51 milyona yükseleceğine işaret ediyor.

Önceki tahmine göre 1 milyon düştü

ABD Kongresinin partiler üstü bürokratik kurumu CBO’nun AHCA’nın bir önceki versiyonu için mart sonunda yayınladığı rapor ise sigortasız kişi sayısında 2026 itibarıyla yaşanacak artışı 24 milyon olarak öngörmüştü.

AHCA’nın ilk haliyle yeterli desteği bulamaması nedeniyle yapılan değişikliği içeren son versiyon, sigortasız kalacak kişi sayısınına ilişkin tahminlerin 1 milyon düşmesini sağladı. Buna karşın sigortasız kişi sayısının 23 milyon daha artmasına karşı çıkan birçok senatörün tasarının Kongrenin üst kanadından geçmesini engelleyeceği tahmin ediliyor.

ABD Temsilciler Meclisi ise AHCA tasarısının son versiyonunu 4 Mayıs’ta yapılan oylamayla kabul etmişti.

“Bütçe açığını 119 milyar dolar azaltacak”

CBO, raporunda ayrıca AHCA’nin son federal bütçe açığını 2017-2026 döneminde mevcut sigorta sistemine kıyasla 119 milyar dolar düşüreceği tahmininde bulundu.

Raporda, bütçe açığındaki azalmanın büyük bölümünün yoksul Amerikalılara, engellilere, hamilelere ve çocuklara sağlanan devlet desteğinde (Medicaid) planlanan kesintiler sayesinde gerçekleşeceği kaydedildi. Söz konusu tahmin, mart ortasında bir önceki versiyon için yapılan CBO analizinde 337 milyar dolar olarak açıklanmıştı. CBO’nun raporu, yapılan değişikliğin beklenen bütçe tasarrufunu yüzde 65 azaltacağına işaret etmiş oldu.

Değişiklik sigorta şirketlerinin lehine

AHCA’nin ABD Temsilciler Meclisinden geçmesini sağlayan söz konusu değişiklik, eyaletlere Obamacare’in getirdiği kısıtlamalardan muaf tutulma imkanı tanıyor.

Sigorta şirketlerinin önceden hastalığı olanlardan ve yaşlılardan daha fazla poliçe ücreti alması mümkün kılacak bu değişiklik, ayrıca şirketlerin Obamacare kapsamında sigorta poliçelerine dahil olan hamilelik ve doğum gibi hizmetler için ekstra ücret talep edebilmesini destekliyor.

Senatörler yeni tasarı hazırlıyor

Temsilciler Meclisinin bu ayın başında onay verdiği AHCA tasarısının yasalaşması için ABD Senatosundan da geçmesi gerekiyor. Tasarının Senatoda da kabul edilmesi için en az 51 oya ihtiyacı var. Senatodaki 100 sandalyeden 52’si ile çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerden bazılarının tasarıya karşı çıkabilecek olması ise tasarının kaderini belirsizleştiriyor. Aralarında ABD’nin en büyük sağlık organizasyonlarından Amerika Hastaneler Derneği ve Amerikan Tıp Derneğinin de bulunduğu kuruluşlar, AHCA tasarısına milyonlarca Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceği ihtimali başta olmak üzere ülkedeki fakirleri ve yaşlıları zor duruma düşürürken, zenginlere büyük vergi teşvikleri sağlayacağı, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını zorlaştıracağı ve maliyetleri aşırı yükselteceği gibi çeşitli nedenlerle karşı çıkıyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, bu görüşlere kısmen katılan Cumhuriyetçi senatörler yeni bir sağlık sigortası tasarısı üzerinde çalışıyor.