Yenilikçi Tedavilere Erken Erişim Sempozyumu düzenlenecek

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD) tarafından düzenlenecek olan Yenilikçi Tedavilere Erken Erişim Sempozyumu 8 Aralık 2017’de Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilecek.
SEPD Yönetim Kurulundan Dr. Güvenç Koçkaya konuyla ilgili olarak şöyle konuştu; “Yenilikçi tedaviler ile insanlar daha sağlıklı ve daha uzun yaşayabilmektedirler. Ülkemizde yapılan çalışmalarda yenilikçi tedavilere toplumun erişiminin artması ile doğumda beklenen yaşam yılının uzadığı rapor edilmiştir. Bu nedenle yenilikçi tedavilere erişimin mümkün olduğunca erken olması gerekmektedir ki fayda görecek bireyler faydalarını azami elde edebilsinler. Ancak diğer taraftan da yenilikçi tedavilere erişim maliyeti her yıl artmaktadır. Özellikle ülkemiz gibi sağlık sisteminin kamu tarafından finanse edildiği ülkelerde yenilikçi tedavilere erişim maliyeti sürdürebilir sağlık sistemi için daha da önemli hale gelmektedir.”
Yenilikçi tedavilere erken erişimin hasta, sağlık çalışanları, sağlık hizmet sunucuları, akademi ve kamu çalışanlarının katılımı ile ele alınacağı sempozyum 8 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Yerleşkesinde “ gerçekleşecektir.
Sempozyum sitesi
Program
8 Aralık 2017 Sempozyum Programı, Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul
09:30 – 10:00 Açılış Konuşması
Deniz Atakay, PKU Aile Dernegi Baskani
10:00 – 12:00 Birinci Oturum : Erken Erişim Dünya Örnekleri – Examples of Early Access Around World
Oturum Başkanı – Chair: Doç. Dr. Zafer Çalışkan, Hacettepe Üniversitesi
Prof. John Yfantopoulos, Atina Universitesi, – University of Athens
Prof. Michael Schlander, Alman Kanser Araştırmaları Merkezi – German Cancer Research Center (DKFZ)
Philippe Carteron De Balmont, CarthaGenetics
Prof. Dr. Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi
Uzm. Dr. Mete Şaylan, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği
12:30 – 14.30 Öğlen Arası – Lunch
14:30 – 16:30 İkinci Oturum : Erken Erişim Türkiye Gerçeği – Early Access Turkey Realities
Oturum Başkanı : Dr. Yavuz Sılay, Sağlıkta Kaynak Yönetimi Derneği (SKYDER) – Association of Resource Management in Health
Dr. Hakkı Gürsöz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – Turkey Medicines and Medical Device Agency
Dr. Mustafa Özderyol – Sosyal Güvenlik Kurumu – Social Security Institution
Uzm. Dr. Orhan Koç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu – Federation of Health and Social Services Associations
Uzm. Dr. Ümit Dereli, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) – Association of Research based Pharmaceutical Companies
Ecz. Harun Kızılay, Türk Eczacıları Birliği (TEB) – Turkish Pharmacist Association
Ecz. Tunç Köksal – İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) – Pharmaceutical Manufacturers Association of Turkey
16:30 – 17:00 Kapanış Konuşması : Alınacak Notlar – Closing Speach : Take Away Notes
Prof. Dr. Mehmet Tokat
9 Aralık 2017 Kurs Programı, Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul
Kurs – 1 09:00 – 12.00 Doç. Dr. Zafer Çalışkan & Dr. Güvenç Koçkaya- Pazar Erişim ve Pazar Erişim Anlaşmalarına Giriş
Kurs – 2 13:30 – 17.00 Dr. Yavuz Selim Sılay & Dr. Abdülkadir Keskinaslan – Kurumsal İlişkiler ve Sağlık Politikasına Giriş
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