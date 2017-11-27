Yenilikçi Tedavilere Erken Erişim Sempozyumu düzenlenecek

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD) tarafından düzenlenecek olan Yenilikçi Tedavilere Erken Erişim Sempozyumu 8 Aralık 2017’de Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

SEPD Yönetim Kurulundan Dr. Güvenç Koçkaya konuyla ilgili olarak şöyle konuştu; “Yenilikçi tedaviler ile insanlar daha sağlıklı ve daha uzun yaşayabilmektedirler. Ülkemizde yapılan çalışmalarda yenilikçi tedavilere toplumun erişiminin artması ile doğumda beklenen yaşam yılının uzadığı rapor edilmiştir. Bu nedenle yenilikçi tedavilere erişimin mümkün olduğunca erken olması gerekmektedir ki fayda görecek bireyler faydalarını azami elde edebilsinler. Ancak diğer taraftan da yenilikçi tedavilere erişim maliyeti her yıl artmaktadır. Özellikle ülkemiz gibi sağlık sisteminin kamu tarafından finanse edildiği ülkelerde yenilikçi tedavilere erişim maliyeti sürdürebilir sağlık sistemi için daha da önemli hale gelmektedir.”

Yenilikçi tedavilere erken erişimin hasta, sağlık çalışanları, sağlık hizmet sunucuları, akademi ve kamu çalışanlarının katılımı ile ele alınacağı sempozyum 8 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Yerleşkesinde “ gerçekleşecektir.

Program

8 Aralık 2017 Sempozyum Programı, Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul

09:30 – 10:00 Açılış Konuşması

Deniz Atakay, PKU Aile Dernegi Baskani

10:00 – 12:00 Birinci Oturum : Erken Erişim Dünya Örnekleri – Examples of Early Access Around World

Oturum Başkanı – Chair: Doç. Dr. Zafer Çalışkan, Hacettepe Üniversitesi

Prof. John Yfantopoulos, Atina Universitesi, – University of Athens

Prof. Michael Schlander, Alman Kanser Araştırmaları Merkezi – German Cancer Research Center (DKFZ)

Philippe Carteron De Balmont, CarthaGenetics

Prof. Dr. Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi

Uzm. Dr. Mete Şaylan, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği

12:30 – 14.30 Öğlen Arası – Lunch

14:30 – 16:30 İkinci Oturum : Erken Erişim Türkiye Gerçeği – Early Access Turkey Realities

Oturum Başkanı : Dr. Yavuz Sılay, Sağlıkta Kaynak Yönetimi Derneği (SKYDER) – Association of Resource Management in Health

Dr. Hakkı Gürsöz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – Turkey Medicines and Medical Device Agency

Dr. Mustafa Özderyol – Sosyal Güvenlik Kurumu – Social Security Institution

Uzm. Dr. Orhan Koç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu – Federation of Health and Social Services Associations

Uzm. Dr. Ümit Dereli, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) – Association of Research based Pharmaceutical Companies

Ecz. Harun Kızılay, Türk Eczacıları Birliği (TEB) – Turkish Pharmacist Association

Ecz. Tunç Köksal – İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) – Pharmaceutical Manufacturers Association of Turkey

16:30 – 17:00 Kapanış Konuşması : Alınacak Notlar – Closing Speach : Take Away Notes

Prof. Dr. Mehmet Tokat

9 Aralık 2017 Kurs Programı, Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul

Kurs – 1 09:00 – 12.00 Doç. Dr. Zafer Çalışkan & Dr. Güvenç Koçkaya- Pazar Erişim ve Pazar Erişim Anlaşmalarına Giriş

Kurs – 2 13:30 – 17.00 Dr. Yavuz Selim Sılay & Dr. Abdülkadir Keskinaslan – Kurumsal İlişkiler ve Sağlık Politikasına Giriş