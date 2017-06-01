Yetenek tükürükte gizli

Çocukların yeteneklerine en uygun alanlara yönelebilmesi için artık yüzde 80’lere varan doğruluk payıyla genetik testlerden yararlanılacak. Türkiye’de ilk kez uygulanan genetik yetenek testi ile çocukların hangi mesleğe yatkın olduğu belirleniyor. Çocukların yanak içinden alınan basit bir tükürük örneği genetik analiz laboratuvarlarda inceleniyor. Baskın genlerle meslek envanteri eşleştiriliyor. Böylece çocuğun genetik potansiyeline en uygun meslek grupları belirleniyor. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU)Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Sevinç Türkiye’de şimdilik birkaç ailenin bu testi yaptırdığını belirterek TÜBİTAK’la yapılacak ortak bir çalışmayla uygulamayı Türkiye geneline yaymak istediklerini açıkladı. Sevinç “Özellikle üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve çok erken yaşlarda yeteneklerine uygun eğitim almaları açısından çok önemli bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Genetik yetenek testi steril bir çubukla çocuğun yanak içinden alınan tükürük örneğine bakılarak yapılıyor. Tükürük örneği ileri genetik analiz laboratuvarında inceleniyor. Toplam 46 gene bakılıyor. Çocuğun karakterini ortaya koyan baskın genler meslek envanterleriyle eşleştiriliyor. Yaklaşık 1 ay süren bir çalışma sonrasında velilere çocukları için en uygun en fazla 15 alanın olduğu bir liste veriliyor. Genlerin karakter ve davranışlarda da belirleyici olduğunun defalarca kanıtlandığını hatırlatan Sevinç “Çocukların hayatlarında sadece bir kez yapılacak testle genetik potansiyelleri bakımından yatkınlıkları olan meslek gruplarını belirleme şansına sahibiz. Genetik yetenek testi, aileleri pahalı kurslardan, yüksek okul fiyatlarından ve en önemlisi deneme yanılma gibi finansal olarak külfetli durumlardan kurtaracak” bilgisini verdi.

SPORCU BİR AİLE YAPTIRDI

ABD’de bu testle müzik kabiliyeti çok erken yaşlarda keşfedilen bir gencin şu anda ülkedeki en ünlü piyanistlerden biri olduğunu anlatan Sevinç, Türkiye’de de talebin yüksek olduğunu açıkladı. Son 1 hafta içinde 100’e yakın telefon aldıklarını belirten Sevinç “Çocuklarının spora ilgisini fark eden ve her ikisi de sporcu olan bir anne-baba bu testi yaptırdı. Sonuçlarını yakında alacağız. TÜBİTAK’a sunacağımız proje ile teste erişebilirlilik çok daha kolay ve ucuz olacak. Çocuklarımız için çok daha doğru seçimler yapabileceğiz” dedi. Sevinç, genetik yetenek testini üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin de yaptırabileceğini ancak en sağlıklı ve verimli sonuçların 14 yaşa kadar alındığını vurguladı.