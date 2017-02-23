Her yıl üç Çanakkale Köprüsünün maliyeti kadar parayı sigaraya harcıyoruz

Üsküdar Üniversitesi Kültür Spor ve Sağlık Direktörlüğü’nce düzenlenen etkinlikte konuşan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, 2015 yılında ülkemizde 15 milyar liranın sigara içimine, 10 milyar liranın da sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisine ayrıldığını belirterek “Bir yılda sigara içimine ve açtığı zararların tedavisine üç adet Çanakkale Köprüsü parasını harcıyoruz” dedi.

Sigara ve alkol başta olmak üzere bağımlılığa yol açan her maddenin insan eli ile üretilen acımasız bir canavar olduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Öztek, özellikle son günlerde giderek artan ve kullanım sonrası ölüme neden olan bonzaiye karşı mücadelede iyi eğitimli sivil toplum örgütü üyelerine büyük iş düştüğünü belirtti ve bu maddenin Türk gençliği için yeni bir felaket olduğunu vurguladı. Prof.Dr. Öztek, uyuşturucu ile mücadelede; her şeyden evvel ailenin, arkadaşların, okulda öğretmenlerin üzerlerine çok büyük bir görev düştüğünü, daha sonra medyanın ve devletin görevlerini hatırlattı ve bu felaketin önlenmesinde herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerektiğine işaret etti.

Sigara, alkol ve uyuşturucu çok sayıda hastalığın temel sebebi

Sigaranın kalp damar hastalıkları, enfarktüs ve akciğer kanserinin bir numaralı nedeni olduğunu dile getiren Prof. Dr. İbrahim Öztek, bu nedenle ülkede yılda 200 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Alkolün, mide ülseri, mide kanseri, karaciğer sirozu, hepatit ve karaciğer kanserine neden olduğunu, uyuşturucuların ise önce akciğerde ağır tahribat yaptığını, buradan kan yolu ile beyine giden zararlı maddelerin tüm beyin hücrelerinin dengesini bozduğunu, görme ve işitme merkezlerinin zarara uğradığını, ardından kalpte düzensiz ve hızlı çalışma sonucu ani ölümlerin meydana geldiğini vurguladı.

Üç köprü parası harcanıyor

Prof.Dr. İbrahim Öztek, “Bir yılda sigaraya ve sigaradan kaynaklı hastalıkların tedavisine 3 adet Çanakkale Köprüsü parasını harcıyoruz. 2015 yılında Türk insanı bütçelerinden 15 milyar lirayı sigaraya, 10 milyar lirayı da sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisine harcadı” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, uyuşturucu denilince konuya sigaradan başlanması gerektiğini, birayla başlayan alkol alımlarının giderek alkolikliğe dönüştüğünü, tinerle başlayan uyuşturucu kullanımının esrar, eroin, kokain, daha sonra da sentetik uyuşturucuların kullanımı ile insanın kendi eli ile felaketini hazırladığını belirtti.

Uyuşturucunun kalkanı spor

Uyuşturucuya karşı en önemli kalkanın spor olduğunu ve anaokulundan itibaren tüm çocukların temel spor dallarına yönlendirilmelerin sağlıklı nesiller yetiştirmenin ana kuralı olduğunu anlatan Öztek, “Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim insanlarımız, onların uğramış oldukları bu felakete bizler veya en yakınlarımız da uğrayabilirdi, onun için bu durumu kendi felaketimiz kabul etmek zorundayız” dedi.

Çarpıcı rakamlarla zararlarını anlattı

Prof. Dr. İbrahim Öztek, sigara, alkol ve bağımlılığa neden olan diğer maddelerin kullanımıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Öztek, rakamlarla verdiği örneklerle bağımlılığın zararlarına dikkat çekti. Prof.Dr. İbrahim Öztek, şu bilgileri verdi:

Sigaraya başlama yaşı %3 oranında 7-13.

Alkole başlama yaşı %5 oranında 9-13.

Uyuşturucuya başlama yaşı %5 oranında 9-13.

Eczanelerde satılan ilaçların 96’sı uyuşturucu amacı ile kullanılıyor.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin %20’si sigara, %14’ü alkol, %4’ü kullanıyor.

Bir yılda 400 kişi bonzai, 1000 kişi uyuşturucu kurbanı oluyor.

AMATEM’e yılda 6000 bonzai bağımlısı başvuruyor.

Uyuşturucuya bağlı en yüksek ölüm oranı %49 ile İstanbul’da. İkinci şehir %10 ile Antalya, üçünü şehir de %7 ile Adana.