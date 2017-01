Yoğun trafik olan yerlerde yaşayanlarda bunama, Parkinson ve MS riski artıyor

Kanada’da yapılan ve sonuçları Lancet yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, yoğun trafiğin olduğu bölgelerde ve otoyollara yakın alanlarda yaşayanlarda başta bunama (demans) hastalığı olmak üzere Parkinson ve MS riski önemli oranda artıyor. 11 yılda tamamlanan araştırma için Ontario eyaletinde yaklaşık 2 milyon yetişkinle görüşüldü. Ana yolun 50 metre yakınında yaşayan insanlarda hastalığa yakalanma oranının, 300 metre yakınında yaşayan insanlara göre %7 ile %11 arasında değişen oranlarda daha fazla olduğu belirlendi. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, büyük yolların yakınında yaşamak başta bilişsel beyin aktiviteleri olmak üzere beyin sağlığını olumsuz etkiyor. Çalışma, bu alanlarda yaşan kişilerde, demans, Parkinson hastalığı ve multipl skleroz sıklığının önemli oranda arttığını gösterdi.

2001-2012 yıllarında yürütülen araştırmada, ana yoldan 300 metre uzakta yaşayan insanlarla karşılaştırıldığında, aşağıdaki neticeler ortaya çıktı:

Ana yoldan 50 metre uzakta yaşayanlarda görülme riski %7 daha yüksek

Ana yoldan 50-100 metre uzakta yaşayanlarda görülme riski %4 daha yüksek

Ana yoldan 101-200 metre uzakta yaşayanlarda görülme riski %2 daha yüksek

Araştırmacılar, hava kirliliğinin ve gürültülü trafiğin beynin işlevlerinin zayıflamasında etkili olabileceğini söylüyor. Dünya çapında yaklaşık 50 milyon demans sendromu yaşıyor. Ancak, hafızanın ve beynin işlevlerinin azalmasına yol açan bu hastalığın nedenleri tam olarak çözülebilmiş değil.

Daha fazla araştırma gerekli

Araştırma raporunu yazanlardan, kamu sağlığı uzmanı Doktor Hong Chen, “Nüfus artışı ve kentselleşme pek çok insanın yoğun trafiğe maruz kalmasına yol açtı. Yoğun trafiğin yaygınlaşması ve bunama oranlarının artması, ana yolların yakınında az vakit geçirilse bile büyük bir kamu sağlığı sıkıntısına yol açabiliyor” dedi.

Hong Chen şöyle devam etti: “Bu bağlantının anlaşılması için daha fazla araştırma gerekli, özellikle de hava kirliliği ve gürültü gibi trafiğin etkileri.”

Araştırmacılar, gürültü, nitrojen oksit ve aşınan lastiklerden kalan taneciklerin sorunun bir parçası olabileceğini düşünüyor. Ancak, araştırma sadece bunama rahatsızlığının görüldüğü kişilerin yaşadığı yerlere odaklanıyor. Bu nedenle, trafiğin bu hastalığa yol açtığını kanıtlamakta yeterli olmadığı düşünülüyor.

Bulgular ilginç ve provokatif

Nottingham Üniversitesi Demans Merkezi Başkanı Doktor Tom Dening de bulguların “ilginç ve provokatif” olduğunu söyledi. Dening, “Motor egzozundan çıkan dumanın yarattığı hava kirliliğinin beyin patolojisine etkide bulunarak bunama riskini artırabileceği fikri akla yatkın ve bu kanıt yoğun trafik yaşanan yerlerin yakınlarında yaşayan insanları rahatsız edebilir” diyor.

Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32399-6/fulltext

Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson’s disease, and multiple sclerosis: a population-based cohort study. Hong Chen, Jeffrey C Kwong, Ray Copes, Richard T Burnett. 04 January 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32399-6

Summary

Background

Emerging evidence suggests that living near major roads might adversely affect cognition. However, little is known about its relationship with the incidence of dementia, Parkinson’s disease, and multiple sclerosis. We aimed to investigate the association between residential proximity to major roadways and the incidence of these three neurological diseases in Ontario, Canada.

Methods

In this population-based cohort study, we assembled two population-based cohorts including all adults aged 20–50 years (about 4·4 million; multiple sclerosis cohort) and all adults aged 55–85 years (about 2·2 million; dementia or Parkinson’s disease cohort) who resided in Ontario, Canada on April 1, 2001. Eligible patients were free of these neurological diseases, Ontario residents for 5 years or longer, and Canadian-born. We ascertained the individual’s proximity to major roadways based on their residential postal-code address in 1996, 5 years before cohort inception. Incident diagnoses of dementia, Parkinson’s disease, and multiple sclerosis were ascertained from provincial health administrative databases with validated algorithms. We assessed the associations between traffic proximity and incident dementia, Parkinson’s disease, and multiple sclerosis using Cox proportional hazards models, adjusting for individual and contextual factors such as diabetes, brain injury, and neighbourhood income. We did various sensitivity analyses, such as adjusting for access to neurologists and exposure to selected air pollutants, and restricting to never movers and urban dwellers.

Findings

Between 2001, and 2012, we identified 243 611 incident cases of dementia, 31 577 cases of Parkinson’s disease, and 9247 cases of multiple sclerosis. The adjusted hazard ratio (HR) of incident dementia was 1·07 for people living less than 50 m from a major traffic road (95% CI 1·06–1·08), 1·04 (1·02–1·05) for 50–100 m, 1·02 (1·01–1·03) for 101–200 m, and 1·00 (0·99–1·01) for 201–300 m versus further than 300 m (p for trend=0·0349). The associations were robust to sensitivity analyses and seemed stronger among urban residents, especially those who lived in major cities (HR 1·12, 95% CI 1·10–1·14 for people living <50 m from a major traffic road), and who never moved (1·12, 1·10–1·14 for people living <50 m from a major traffic road). No association was found with Parkinson’s disease or multiple sclerosis.

Interpretation

In this large population-based cohort, living close to heavy traffic was associated with a higher incidence of dementia, but not with Parkinson’s disease or multiple sclerosis.