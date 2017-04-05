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Yozgat Şehir Hastanesi açıldı

Yozgat Şehir Hastanesi açıldı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Akdağ: “Yozgat Şehir Hastanesi kıvamında, tadında bir hastaneyi Avrupa’da bulmanız zordur. Bizim milletimize bu hastaneler yakışır, sizlere helal olsun. Bu hastane çok kısa bir süre içerisinde hizmete sokuldu”

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Yozgat Şehir Hastanesi kıvamında, tadında bir hastaneyi Avrupa’da bulmanız zordur. Bizim milletimize bu hastaneler yakışır, sizlere helal olsun. Bu hastane çok kısa bir süre içerisinde hizmete sokuldu.” dedi.

Bakan Akdağ, Yozgat Şehir Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sorunsuz devam ettiğini belirterek, “Şehir hastanelerimiz sağlıkta dönüşüm programımızın 2017’de başlattığımız 2. dönemini taçlandıran, 2. döneme damga vuran hastaneler olacak. Bugün açılışını yaptığımız Yozgat Şehir Hastanesi kıvamında, tadında bir hastaneyi Avrupa’da bulmanız zordur. Bizim milletimize bu hastaneler yakışır, sizlere helal olsun. Bu hastane çok kısa bir süre içerisinde hizmete sokuldu.” diye konuştu.

Şehir hastanelerinin yapımının devam edeceğini vurgulayan Bakan Akdağ, şunları kaydetti:

“30 bin metrekarede hizmet veriyorduk. Açılışını gerçekleştirdiğimiz hastanemiz ise 142 bin metrekare. 475 yataklı hastanemizde 150’nin üzerinde poliklinik var. Hastanemizde açık kalp ameliyatı, her türlü kalp hastalıklarına yapılan müdahaleler, uyku laboratuvarları gibi çok değerli hizmetler de verilmektedir. Hastanemiz kapasite itibarıyla önümüzdeki yıllarda daha da zenginleşecek. Elbette mükemmel eserler yapabilirsiniz, her türlü teknoloji ile donatabilirsiniz ama sağlık çalışanlarının gayreti olmasa bu binalarda kaliteli bir hizmet veremeyiz.”


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