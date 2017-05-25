Yüz germe ameliyatlarında son trendler

Yaşlanma tüm canlılar için kaçınılmaz bir süreç ancak buna rağmen birçoğumuzun korkulu rüyasıdır. Yeniden genç görünerek daha mutlu ve öz güvenli olacağını düşünen hastalarda, doğallığını kaybetmeden dramatik bir gençleştirme sağlayacak şekilde bir yüz germe ameliyatı yapmak mümkün müdür? Bu konuyu, Okan Üniversitesi Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Özcan Çakmak ile görüştük.

Yüz germe ameliyatı nedir?

Yüzdeki yaşlanma kişisel farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak ciltte ve yumuşak dokularda sarkma ile yüzün belli bölgelerindeki yağ dokularında hacim kaybı seklinde seyreder. Yüz germe ameliyatı, yüzün 1/3 alt kısmı ve boyun bölgesinde yaslanmaya bağlı oluşmuş deri ve yumuşak dokularda belirgin sarkıklıklarından şikâyetçi olan hastalar için yapılabilecek en etkili ve kalıcı yöntemdir. Bu ameliyat özetle kulak etrafından yapılan bir kesi ile girilerek yüzün alt kısımlarındaki sarkan dokuların serbestleştirilip olmaları gerektikleri yerlere çekilerek tespit edilmesi, ayni zamanda esnemiş ve sarkmış fazla derinin çıkarılması işlemidir.

Yüz germe ameliyatının diğer tedavi seçeneklerine göre avantajları nelerdir?

Yüz gençleştirmede pek çok tedavi seçeneği mevcut olup, her uygulama aynı sonuç ve kalıcılığa veremez. Yaslanma değişikliklerinin sinirli olduğu nispeten genç hastalarda, yüzdeki bazı kırışıklıkları ve deri gevşekliklerini cerrahi dışı uygulamalar ile bir miktar toparlamak mümkünken, belirgin sarkmaları olan veya etkili ve kalıcı bir sonuç isteyen hastalar için cerrahi müdahale ideal seçenektir. Başarılı bir yüz gençleştirme ameliyatı yapılabilmesi için öncelikle hastada yaşlanmaya bağlı değişikliklerin doğru değerlendirilmesi, hasta isteklerinin göz önüne alınarak, tüm değişikliklere yönelik hastaya özel bir ameliyat planı hazırlanması gerekir.

Yüz germe ameliyatı ile iple çekme ayni midir?

Tamamen farklıdır. Ameliyatsız iple asma yöntemlerinde, cilde kesi yapılmadan, cilt altından geçirilen iplerle sarkmış dokular asılır. İple asma teknikleri, sarkmış dokular kaldırılmadan, fazla cilt çıkarılmadan gerçekleştirildiğinden, yüz germe ameliyatlarına kıyasla etkinlikleri ve elde edilen herhangi bir sonucun kalıcılık sureleri de doğal olarak daha kısadır.

Yüz germe ameliyatlarında kesi nereye yapılır? Ameliyat sonrası iz kalır mı?

Yüz germe ameliyatları kulak etrafında cilt kıvrımları içerisinden yapılan kesi ile gerçekleştirilir. Yüz germe kesileri önde cilt kıvrımları içinden yapıldığından, arkada da kulak kepçesi ve saçlı deri tarafından gizlendiğinden çıplak gözle zorlukla fark edilebilir.

Yüz germe ameliyatı kimlere uygulanabilir?

Yüz germe, yüzün alt kısımları ve boyundaki fazlalıklar ile sarkıklıklardan şikâyetçi olan genelde elli yaş üzerindeki hastalara uygulanmakla birlikte, yaslanma değişikliklerine karşı daha kalıcı çözüm arayan herkese yapılabilir.

Yüz germe ameliyatı herkese aynı mı şekilde mi yapılır? Çeşitleri var mıdır?

Yüz germe ameliyatlarının değişik isimlerle adlandırılmış çeşitli tipleri vardır. Genel anlamda özetlemek gerekirse: Klasik yüz germe ameliyatları yüz 1/3 alt kısmı ve boyundaki sarkıklıkları basariyle düzeltir, ancak orta yüzdeki yağ dokularının sarkmasının yarattığı çukurluklar, hacim kaybı ve nazolabial oluklardaki derinleşmeler giderilemez. Derin plan yüz germe ameliyatlarında ise, klasik yüz germe ameliyatlarında sağlanan faydaların yansıra, orta yüzdeki sarkmış dokular da serbestleştirilerek eski yerlerine taşınır, orta, alt yüz ve boyundaki yaşlanma değişiklikleri ve hacim kaybı topyekûn giderilir. Mini yüz germe ameliyatları ise ciltte sarkıklığı daha az olan hastalarda, daha küçük bir cilt kesisi ile gerçekleştirilir; kesi kulak arkasında saçlı deriye uzatılmadan sonlandırılır.

Yüz germe ameliyatını anlatır misiniz?

Ameliyat genel anestezi altında kulak etrafındaki kıvrımlardan yapılan bir kesi ile yapılır. Cilt ve yumuşak dokular kaldırılır, alt yüz ve boyunda sarkan yumuşak dokular yukarı ve arkaya doğru çekilerek tespit edilir ve fazla deri çıkartılır, cilt kesileri dikilerek ameliyat sonlandırılır. Derin plan yüz germede ek olarak orta yüz bölgesindeki sarkmış dokular da yukarı çekilerek hacim kaybı restore edilir. İhtiyaç halinde çene altındaki fazla yağ dokuları alınır, yüzde belirgin hacim kaybı da varsa, belli bölgelere yağ enjeksiyonu yapılır.

Yüz germe ameliyatlarında en güncel yaklaşım nedir?

Yüzde yaşlanmanın etkilerinin giderilmesinde en güncel ve en akılcı yaklaşım, alt yüzde ve boyunda sarkıklık oluşturan cilt altı dokuları gerip fazla deriyi çıkarmanın yanı sıra, orta yüzdeki sarkmış dokuların da yukarı doğru gerilmesiyle sarkma ve hacim kayıplarının bir arada giderilmesi, yüzde gençliğe özgü dolgunluğun dengeli bir şekilde restore edilmesidir.

Doğal görünmeyen sonuçlar neden kaynaklanır?

Hastaların en büyük endişeleri yüz germe ameliyatının doğal olmayan bir görüntüyle sonuçlanması ihtimalidir. Başarılı bir yüz gençleştirme ameliyatından bahsedilebilmesi için yapılan işlemlerin doğal, ameliyatsız gibi sonuç vermesi gereklidir. Klasik yüz germe ameliyatlarında; genellikle cildin elastikiyet kaybı ile ortaya çıkan cilt sarkıklığı, alt yüzdeki sarkma ve torbalanmalara odaklanırken, orta yüzde yaşlanmayla ortaya çıkan yumuşak doku kaybı, kontur düzensizlikleri ve dolgunluk kaybı giderilemez. Yüzdeki sarkmış olan derin dokular yukarı çekilmeden, olukların ve hacim kayıplarının enjeksiyonlarla doldurulmaya çalışılması, orta yüz bölgesinde doğal olmayan aşırı bir dolgunluk ve ameliyatlı görünüm yaratır. Hâlbuki günümüzde kullandığımız tekniklerle yüz germe ameliyatlarında doğallığı bozmadan hastayı gençleştirmek mümkündür.

Yüz germe ameliyatlarında yüzde ifade değişikliği olur mu?

Yüz germe ameliyatında amaç, sarkmış dokuların kişinin gençlik yaşlarındaki pozisyonlarına getirilerek gençleştirilmesidir. İdeal bir yüz gençleştirme ameliyatı sonrasında, hastanın ameliyatlı olduğu izlenimi yaratacak bir ifade değişikliği veya yüzde şişkinlik olması söz konusu değildir.

Ameliyat sonrası görülebilen yara izi kalır mı?

Yüz germe ameliyatında yapılan cilt kesileri kulak önündeki cilt kıvrımları içinden yapıldığından, kulak arkasında da kulak kepçesi ve saçlı deri tarafından gizlendiğinden çok iyi kamufle olur ve genelde hiç fark edilemeyecek şekilde iyileşir.

Yüz germe ameliyatlarında kaç yaş gençleşme beklenir, etkiler kalıcı mıdır?

Yüz germe ameliyatının kalıcı olduğu kabul edilir. Ancak, yaşlanmanın ameliyattan sonra da devam etmesi ve insandan insana büyük değişkenlik göstermesi nedeniyle, etkisinin ortalama 10-15 yıl süreceği söylenebilir. Yaşlanma ile birlikte yıllar içerisinde oluşacak sarkmalar yeniden ameliyat edilerek düzeltilebilir.

Ameliyattan sonra iyileşme ve kontroller nasıldır?

Ameliyat sonrası hasta 1 gün hastanede kontrol altında tutulur. Cilt altında kan birikmesini engellemek için kulak arkasına konulan dren ve yüzü saran bandaj ertesi gün alınarak hasta taburcu edilir. Takip eden birkaç gün daha hasta evde gevşek bir elastik bandajı aralıklı olarak kendisi uygular. Yüzdeki hafif morarma genelde 1 haftadan kısa sürede düzelir, dolgunluk 1-2 hafta sürebilir. Ameliyattan 1 hafta sonra yapılacak kontrolde dikişler alınır, takip eden günlerde ise hasta rahatlıkla iş hayatına dönebilir.