Zararı hemşire değil, Bakanlık ödesin

Mehmet S. isimli vatandaş, 2014’te İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde muayene oldu. Dr. Ayşe Özen, hastanın fizyoterapi alması gerektiğine karar verdi. Fizyoterepiyi, sözleşmeli hemşire İlyas Barış yaptı. Hemşirenin, kasları harekete geçirip ağrıya son vermek için sol omza verdiği frekanslı elektrik uygulaması sonrasında hastada yanık oluştu. Hasta, Sağlık Bakanlığı aleyhine Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. İdare Mahkemesi, bakanlığı 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Bakanlık, yanlış uygulamayı hemşire Barış’ın yaptığını ve parayı onun ödemesi gerektiğini belirterek rücu etti. Bunun üzerine Türk Sağlık-Sen, görevin idare tarafından verildiğini, üstelik Barış’ın Kocaeli Üniversitesi iş-uğraşı terapistliği mezunu olduğunu belirterek, 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme de İlyas Barış’ı haklı buldu ve tazminatın Sağlık Bakanlığı’nca ödenmesine hükmetti.

Görevi dışında çalıştırılamaz

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci şunları söyledi: “Hiçbir kamu çalışanı görevi dışında çalıştırılamaz. Çalışanların görev tanımları mevzuatta belli olmasına rağmen ne yazık ki kamu çalışanlarının görevleri dışında çalıştırılmalarına şahit oluyoruz. Hem görev dışı çalıştırıp hem de sorumluluğu çalışana bırakmak da kabul edilecek bir şey değildir. Nitekim mahkeme kararı da haklılığımız ortaya koymuştur”.