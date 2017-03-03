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Zatürre aşısında sıkıntı! SGK’nın ödediği aşı zor mu bulunuyor?

Zatürre aşısında sıkıntı! SGK’nın ödediği aşı zor mu bulunuyor? Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Eczaneler, zatürre aşısının temininde sorun yaşıyor. İstanbul Eczacılar Odasının açıklaması bu yönde. Eczanelerde bulunan zatürre aşısı Sosyal Güvenlik Kurumunun ödeme kapsamında değil. Eczanelerde zatürre aşısı bulmak zor. Özellikle de Sosyal Güvenlik Kurumunun karşıladığı aşının bulunmadığını belirten İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, 3-4 çeşit zatürre aşısı olduğunu, bunların bir tanesinin piyasada bulunduğunu, diğerlerinin ise bulunmadığını söyledi. Sarıalioğlu, “Aşıların piyasada olmama nedenleri fiyatların çok düşük olması nedeniyle firmaların ithal etmemeleri. Bunlar aynı zamanda SGK’nın ödeme listesinde bulunan ve fiyatı düşük olanlar. Fakat ithalatları yapılmadığı için onlara ulaşım sıkıntılı şu anda. Bulunan bir aşı var ama onu da kurum ödeme listesine almadığı için SGK karşılamıyor” dedi.

SGK’nın karşılamadığı aşı daha pahalı. Zatürre aşısı çocukların aşı takviminde zorunlu aşı olarak bulunuyor. Uzmanlar çocukların dışında risk grubunda bulunan yetişkinlere de aşıyı öneriyor.. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Soysal, 65 yaş ve üzerindekilerin zatürre aşısı yaptırmasını önerdi, “Onun dışında kronik hastalığı olanlar, kronik akciğer ve kalp hastalığı bulunanların mutlaka yaptırması lazım. Yanı sıra tekrarlayan zatürresi olanların da mutlaka yaptırması gerekiyor” dedi.

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