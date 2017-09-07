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Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir

Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Zika virüsünün yetişkinlerin beyinlerindeki kanserli hücreleri öldürebileceği bildirildi. BBC’nin haberine göre, Washington Üniversitesi ve California San Diego Üniversitesi Tıp Fakültesinin yaptığı araştırmada, “gliyoblastom” türü beyin kanseri olan yetişkin fareler kullanıldı.

Araştırmada, Zika virüsünün farelerde kanserli hücreleri savaşarak öldürdüğü, bu süreçte sağlıklı hücrelere hiç zarar vermediği görüldü.

Yetişkin insanlarda yaygın görülen, çok agresif bir kanser türü olan “gliyoblastom” hücrelerinin yok edilmesine yönelik tedavinin zorluğuna dikkati çeken araştırmacılar, Zika virüsünün üzerinde değişiklikler yapıldığında, kemoterapi ve radyoterapiye direnç gösteren kanserli hücreleri öldürebileceğini bildirdi.

Bilim adamları, yetişkin bireylerin beyinlerinde bebeklere nazaran daha az kök hücre bulunması nedeniyle Zika virüsünün, insanlarda sadece kanserli hücrelere saldırarak sağlıklı hücrelere zarar vermeyeceğini öngörüyor.

Zika virüsünün, insanlarda denenecek hale getirilmek üzere değişime uğratılması amacıyla çalışmalara başlandığı da ifade edildi. (AA)


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