İzmir’de 12 yıldır epilepsi tedavisi gören genç ‘Lyme’ hastası çıktı

Bergama ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Olcayto Sefiloğlu, 7 yaşındayken kalp çarpıntıları, tansiyon yüksekliği, bacak ve eklem ağrıları ile ailesinin yardımıyla hastaneye başvurdu. Tedavi görmeye başlayan Sefiloğlu’na, epilepsi teşhisi konuldu. 12 yıl boyunca tedavi gören Sefiloğlu’nun hastalığında bir gerileme olmadı. Bütün imkanlarını kullanan aile birçok hastane ve doktorla görüştükten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin ile görüştü. Prof. Dr. Çetin, durumdan şüphelenerek gencin epilepsi hastası değil, Lyme hastası olabileceğini söyledi. Yapılan testler sonucunda 12 yıl boyunca epilepsi tedavisi gören gencin Lyme hastası olduğu ortaya çıktı.

Taklitçi bir hastalık olması nedeniyle karıştırılıyor

Hastalığın çok fazla bilinmediğini ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, Türkiye’de yaklaşık 3-7 milyon kişinin vücutlarında bakterilerle yaşadığını belirtti. Çetin, “Olcayto’nun ailesi bana gelip sorunu söylediklerinde, onları Lyme testi olmaları için yönlendirdim. Ve tahmin ettiğim gibi sonuçlar verileri doğruladı ve pozitif çıktı. Ancak Olcayto son değil. Her ay onlarca kişi bu sebeple bana ulaşıyor. Elimizdeki bilimsel çalışmalara göre, Türkiye’de yaklaşık 3-7 milyon kişi vücutlarında bu bakteri ile yaşıyor. Acilen bu hastalık tanınmalı. Lyme doktorları yetiştirilmeli ve Lyme klinikleri açılmalı” dedi.

“Bu hastalık gelecekte çok büyük acılara neden olacak”

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, “Almanya’da her yıl 1 milyon kişi Lyme hastası olarak kayıtlara geçiyor. Amerika’da bu sayı 2-3 milyon civarında. Geçen ay Amerikan Temsilciler Meclisi bu hastalıkla ilgili acil toplandı ve Lyme yasa tasarısı geçti, ancak bu yasa tasarısının senatoda da onaylanması gerekiyor. İşin ciddiyetini farkındalar. 20 ülkede bu hastalıkla ilgili klinikler açıldı. Tüm dünya tehdit altında ve 21. yüzyılın yeni salgını olarak anılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü 117 ülkede Lyme hastalığı bulunduğunu, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 61 ülkede bu hastalığın endemik olduğunu açıkladı. Biz hala geç kalmış sayılmayız. Eğer zamanında müdahale etmezsek, bu hastalık gelecekte çok büyük acılara neden olacak” diye konuştu.

Anne isyan etti: “12 yıldır boş yere ‘Epilepsi’ tedavisi gördü”

Öte yandan anne İsmihan Sefiloğlu, taklitçi hastalık olarak bilinen Lyme hastalığının 12 yıldır teşhis edilemediğini ve oğlunun boşa tedavi gördüğünü söyledi. Sefiloğlu, “Taklitçi hastalık olan Lyme ile ilgili tanı konulamadığı için oğlum 12 yıldır boş yere ‘Epilepsi’ tedavisi gördü. Öğrendiğim kadarıyla yalnız biz değilmişiz. Devlet bu hastalığı tanımaz ise son da olmayacağız” ifadelerinde bulundu.

“Türkiye bir an önce bu hastalığı tanımalı”

“Lyme hastalığının tedavisi Türkiye’de kabul edilsin, Olcayto gibiler tedavi olabilsin” diyen anne Sefiloğlu, “Oğluma uzun yıllar hep yanlış teşhis konuldu. Tedavisi mümkün olan bu hastalık için ülkemizde tanımlama olmadığından büyük sıkıntılar çektik. Yanlış tedavi yüzünden oğlumda iki yıl önce ani kalp çarpıntıları, tansiyon yüksekliği ile bacak ve eklem ağrıları başladı. Halbuki tanı konulamayan bu hastalığın tedavisi ciddi bir antibiyotik kullanımı kadar basitmiş. Türkiye bir an önce bu hastalığı tanımalı. Oğlumun durumunda olan herkes tedavi olabilmeli” şeklinde konuştu.

350 hastalığı taklit ediyor

Alınan bilgiye göre bu hastalığın, epilepsi, MS, ALS, lupus, Alzheimer, Parkinson gibi yaklaşık 350 hastalıkla karıştırıldığı ifade edildi. Bu hastalığın, ismi sayılan onlarca hastalıkla eş değer özelikler gösterdiği, bu nedenle teşhis tam konulmadığı içinde yanlış tedavi uygulandığı belirtildi. Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, Lyme hastalığıyla ilgili meclise araştırma önergesi vermişti. Hastalıkla ilgili ülkelerin aldıkları önlemlere dikkat çeken Bakan, “Sağlık Bakanlığı acilen Lyme’ı gündemine almalı, araştırmalara başlamalı ve hastalıkla mücadele için önlem almalıdır” demişti.