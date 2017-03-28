İzmir’de, doktora hakarete eden hastaya 4 bin 800 TL para ceza verildi

İzmir’de, Aliağa Devlet Hastanesinde çalışan bir doktora geçen yıl hakaret eden kişiye mahkeme kararıyla ceza verildi. Geçen yıl şubat ayında Aliağa Devlet Hastanesinde çalışan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. S.D., poliklinikte muayene yaptığı sırada beklemek istemeyen başka bir hasta tarafından sözlü şiddete maruz kaldı. Açtığı dava sonucunda S.D. haklı bulunurken, hakaret eden kişiye ise 4 bin 800 TL para cezası verildi. Op. Dr. S.D., verilen ceza sonrası yaptığı açıklamada, “Daha önceden tanımadığım, herhangi bir şekilde aramızda kötü iletişim olmayan hasta muayene olmak üzere polikliniğe geldi ve sırasını beklemeden içeri girdi. Bunun hasta psikolojisine bağlı acelecilik olduğunu düşünerek, oturması için kendisine ve eşine yer gösterdim. Yazmakta olduğum raporu bitirmek için bekleteceğimi söyledim. Buna karşın bana ‘bir tomografi yaz da gideyim’ şeklinde istekte bulundu.

Hekimler olarak ilk görevimiz sağlığı korumaktır. Bozulan sağlığı tedavi etmek ikinci görevimizdir. Bilgisayarlı tomografide alınan radyasyonun yüksekliği nedeniyle pek çok ülkede uygulanması terk edilmiş ya da çok kısıtlanmıştır. Hastayı gereksiz tomografi çekiminden dolayısıyla yüksek radyasyona maruz kalmaktan korumak amacıyla sakıncalarını anlattıktan ve muayene ettikten sonra gerekirse elbette tomografi isteyeceğimi belirttim. Buna karşın şahıs bana kapı önünde bulunan hasta ve hasta yakınlarının hatta kapısı kapalı olarak muayene yapmakta olan diğer polikliniklerde görevli doktorların duyacağı şekilde hakaret etti. Bunun sonucunda başvurduğum adli makamlarca hak ettiği ceza verildi. Bunun bir örnek olmasını ve sağlık çalışanlarına yönelik sözel ve fiziksel saldırıların sona ermesini diliyorum” dedi.

KARAR BİZE MORAL VERDİ

Aliağa Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Salim İdris Keleşoğlu ise “Kurum olarak her zaman çalışanlarımıza destek olmaya ve haklının yanında yer almaya gayret ettik. Tüm personelimiz bunun bilincinde ve farkında. Mahkemece alınan bu karar bize moral verdi. Zaten bu ve benzeri durumlara yönelik pek çok önlem, hali hazırda alınmış durumda. Konuya ilişkin eğitim programları, getirilen iletişim ve başvuru kolaylığı, arttırılmış cezai müeyyideler gibi. Bizler artık şifa veren ele saygı bekliyoruz. Moralimiz yerinde, görevimizin başındayız. Yalnız olmadığımızı biliyoruz” diye konuştu.