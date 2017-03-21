Bahar alerjileri dil altı tablet aşıyla düzeliyor

İçinde bulunduğumuz Mart ayı ile birlikte bahar alerjileri başlıyor. Bahar alerjisi, bahar yorgunluğunu arttırıyor, yaşam kalitesini düşürüyor. Gözde, burunda ve akciğerde oluşan hasarlar; genellikle burnu tıkalı alerjik hastaların, kokulara karşı hassasiyetini arttırıyor. Korunma yöntemleri ve ilaç tedavisinin yanı sıra “Bahar Alerjisi” aşı ile tedavi edilebiliyor.

Bahar aylarında polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma gibi alerjik nezle, göz alerjisi belirtileri görülüyor. Ayrıca; genellikle çocuklarda alerjik nezle, astım ile birlikte oluşuyor.

“Astım Riski Taşıyor”

İstanbul Alerji Merkezi doktorlarından, Çocuk Alerji, İmmünoloji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay bahar alerjisinin; sık sinüzit, geniz eti büyümesi, sık kulak iltihabı gibi sonuçlara neden olduğunu, okul performansını etkilediğini, alerjik nezleli her beş çocuktan birinin, ilerde astım riski taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Akçay, bahar alerjisi olan çocukların genellikle burunlarının tıkalı olduğunu, uyku kalitelerinin bozulduğunu, iyi bir uyku alamayan çocukların ise gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hissettiklerini söyledi. Bu durumun okul başarısını ciddi bir şekilde etkilediğini, burunları tıkalı olmasına rağmen, alerjik hastaların bahar alerjileri nedeniyle; gözde, burunda ve akciğerde oluşan hasarlar sebebiyle kokulara karşı aşırı hassasiyet yaşadıklarını belirtti. Bahar alerjisi olan çocukların kokulara aşırı hassas olduklarını, bu çocukların çamaşırlarının parfümsüz deterjanla yıkanmasını ve ev temizliğinde kokusuz ürünlerin kullanılmasını tavsiye etti.

Bahar aylarında polenlerden korunmak için ne gibi önlemler alınmalıdır?

Evden çıkarken mutlaka güneş gözlüğü takılarak polenlere temas önlenmelidir.

Ağız yerine burundan nefes alıp verilerek burnun filtre görevi yerine getirilmelidir.

Polenlerin yoğun olduğu günlerde dışarıda fazla dolaşılmamalıdır.

Dışarıda kalındığı sürece her fırsatta yüzler ve burunlar suyla yıkanarak polenlerden temizlenilmelidir.

Dışarıda vakit geçirilmişse eve gelince kıyafetler değiştirilip duş alınmalıdır.

Bahar ayında astım, alerjik nezle ve göz alerjisi belirtileri oluyorsa incelenmelidir.

Polen mevsiminde polen alerjisi olanlar veya ailesinde alerjik hastalığı yoğun olanlar otomobillerinin polen filtresin değiştirmeli, hepa filtreli klimalar kullanılması uygundur.

Evden işe gidilince yüz yıkanıp ağız ve burun su ile gargara edilerek polenler uzaklaştırılmalıdır.

Bol su ve meyve suyu içmek çocukların daha zinde olmasını sağlayacaktır.

Çamaşırların parfümsüz deterjanla yıkanması ve ev temizliğinde kokusuz ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Bahar alerjisi tedavisinde aşı tedavisi etkili midir?

Prof. Dr. Akçay; alerji aşısı tedavisi denilen immunoterapi tedavisinin, bahar alerjisinde başarılı sonuçlar elde edildiğine, bu tedavi ile şikâyetlerin ortadan kalktığını, ilaç kullanımının azaldığını ve bahar alerjisinin astım hastalığına dönüşmesini ve astım hastalığı varsa da hastalığın ilerlemesini engelleneceğini söyledi. Aşı tedavisinin başarılı olabilmesi için alerji aşısı kararının ve hangi aşının uygulanacağının seçiminin alerji uzmanlarınca yapılması gerekmektedir. Çünkü alerji aşıları konusunda tek eğitim almış ve söz sahibi branş alerji uzmanlarıdır. Aşı tedavisinde cilt altına enjeksiyon ve dil altı tablet şeklinde metotlar uygulandığını, her iki yöntemin de etkili olduğunu ve bu tedavi metotlarının 5 yaşından büyüklerde uygulanabildiğini sözlerine ekledi.