BD Sağlık Öncüleri, 4 yılda verdiği eğitimlerle 70 bin sağlık çalışanına ulaştı

Türkiye’de 25. yılını kutlayan dünyanın önde gelen medikal teknoloji şirketi Becton Dickinson (BD) Türkiye, 4 yılda verdiği eğitimlerle yaklaşık 70.000 kişiye ulaştı. Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu BD çalışanlarından uzman bir ekibin oluşturduğu BD Sağlık Öncüleri, hastane infeksiyonları, iğne batma ve kesici-delici alet yaralanmaları, kan sıçramaları sonucu oluşabilecek hayati riskler, doğru kan kültürü alım teknikleri, akan hücre ölçer prensipleri, hücre ve veri analiz yöntemleri, doğru insülin enjeksiyon tekniği ve bunun diyabet yönetimindeki önemini anlatan konularda eğitimler veriyor ve ödül programları düzenliyor.

BD Türkiye Genel Müdürü Murat Erboz, “Türkiye’de 25. yılımızı kutladığımız bu yıl sağlık sektöründe anlamlı bir fark yarattığımızı görmekten dolayı tüm BD Türkiye ailesi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kesici-delici alet yaralanmaları, yanlış uygulamalar ve hastane infeksiyonları, hem hastaları hem sağlık çalışanlarını tehdit ediyor. Biz BD olarak daha güvenli ve kaliteli bir sağlık sistemine katkı sağlamak amacıyla, BD Sağlık Öncüleri Programı kapsamında güvenli ve iyi uygulamalar konusunda eğitimler gerçekleştiriyor, bunlara ek olarak BD Sağlık Öncüleri çatısı altında ödül programları düzenliyoruz”, dedi.

Erboz ayrıca, sağlık sektöründe kalite standartlarının yükseltilmesi için çözümler ürettiklerini, mevzuatta gerçekleştirilebilecek iyileştirmelere destek vermek için konunun uzmanı isimler, sektörel paydaşlar ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.