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Çinli bilim insanları diş çürüklerini önleyen yeni bir aşı geliştirdiler

Çinli bilim insanları diş çürüklerini önleyen yeni bir aşı geliştirdiler Paylaş :

  |   Kategori: Ağız ve Diş Sağlığı, Güncel / Literatür, Üye Yazıları

Diş hekimini düzenli ziyaret etmek dişlerinizin sağlıklı kalmasının önemli bir parçasıdır. Ancak ya tek bir aşıyla ağız sağlığınızı koruma şansınız olsaydı ne yapardınız? İşte Nature dergisinde yeni yayımlanan bir rapora göre, Çin Bilimler Akademisi Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIOV) araştırmacıları böyle bir aşı üzerinde çalışıyorlar ve elde edilen ilk bulgulara göre yeni geliştirilen aşı oldukça etkili olabilecek.

Önceki araştırmalarda Çinli araştırmacılar, proteinleri birleştirerek çürüğü önleme girişiminde bulunmuşlardı. Çürüklere karşı koruyucu olmasına rağmen bu protein füzyonunun olası iltihaplı yaralar da dahil olmak üzere istenmeyen yan etkilere neden olduğu bulundu. Bu yan etkileri azaltmak için araştırmacılar, ikinci nesil flagellin-rPAc füzyon proteini olan KFD2-rPAc’yi geliştirdiler.

Yeni aşı farelerde çürükleri tedavi oranı %53.9 oldu

Farelerde uygulanan testlerde, protein füzyonu içeren prototip aşı burun boşlukları yoluyla uygulandı. Dişlerinde çürük olmayan fareler bu aşıyla %64.2 oranında koruyucu etkinlik kazandı. Diş çürüğü olan farelerde ise aşının tedavi edici etkisinin %53.9 oranında olduğu gözlendi. Ayrıca bu yüksek koruma oranına rağmen aşının yan etkilerinin daha az olduğu görüldü.

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, ağız sağlığında kaydedilen son gelişmelere rağmen, şekerli yiyeceklerin tüketilme oranının yüksekliğinin de etkisiyle diş çürükleri gelişmiş ülkelerde hâlâ önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdürüyor. Okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 60 ila 90’ı ve yetişkinler diş çürüğünden yakındığı için böyle bir aşıdan milyonlarca insanın yarar sağlayabileceği sanılıyor. Tabii ki en büyük yararı, temel sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı veya mevcut olmadığı bölgelerde yaşayan insanların elde edeceği kesin. Kaynakhttps://www.nature.com/articles/s41598-017-10247-8


Yazar Hakkında

Nuray Tarhan

Medikal Akademi Yayın Koordinatörü

hayatimiziyiliksaglik.com Genel Yayın Yönetmeni (Kasım 2016-Haziran 2017) Leo PR Medya Direktörü (Nisan 2015-Nisan 2016) Lobby İletişim Danışmanlığı Medya Grup Koordinatörü (May 2014-Şubat 2015) Türk Telekom Medya İlişkileri Müdürü (Kasım 2012-Şubat 2014) TTNET Medya İlişkileri Müdürü (Mart 2012-Kasım 2012) Capitol Ogilvy Medya Direktörü (Ekim 2010-Mart 2012) Global Tanıtım ve Halkla İlişkiler Medya Grup Direktörü (2008-2010) Vatan Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı (2005-2006) Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü (2001-2004) Yeni Yüzyıl Ekonomi Muhabiri-Ekonomi Müdürü (1995-1999) Milliyet Ekonomi Muhabiri (1993-1995) Eğitim İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek lisans/1990-92 Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu/Gazetecilik ve Halkla İlişkiler/1984-88
 
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