Diyabet, diş ve diş etlerine zarar veriyor

Halk arasında “şeker hastalığı” olarak bilinen diyabet, ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Diyabette artan kan şekeri miktarı, damar yapısında bozukluk ve enfeksiyona neden olarak ağız ve diş sağlığı sorunlarına yol açıyor. Diyabet hastalarında diğer kişilere göre daha fazla diş problemi görülüyor. Damarsal tahribat ve bağ dokusu yapısındaki bozukluk sebebiyle diş eti iltihapları ve bu iltihabın yayılması sonucu dişi destekleyen kemik kaybı dişlerin çürümeden sallanarak düşmesine neden oluyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, diyabet hastalarında şeker içeren gıda alımı kısıtlandığı zaman tükürükteki şeker seviyesi düşerek diş çürüğü, ağız içi yara, diş apseleri ve diş hastalıklarının oluşumunun azaldığına değinerek konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

Diyabet hastası olanlar diş sağlığına daha fazla dikkat etmeli

Diş ve diş eti problemleri her insanın yaşayabileceği sorunlardır. Dişler, düzenli fırçalanıp temiz tutulmadığı zaman plak ismi verilen ve mikroplardan oluşan yapışkan bir tabaka dişleri kaplar. Yüksek kan şekeri, bu bakterilerin çoğalması için gerekli ortamı hazırlar. Böylece diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve ağrı meydana gelir. Dişler fırçalandığı zaman kanama oluşur. Kan şekeri yüksek oranlarda olursa, şeker hastası kişiler daha sık diş ve diş eti problemlerine maruz kalırlar. Bu sorunlar, tedavi edilip kontrol altına alınmazsa diş kayıplarına neden olabilir.

45 yaş ve üzerinde, diyabet hastalığı olan kişilerde özellikle sigara içimi de varsa diş ve diş eti problemleriyle karşılaşma riski daha yüksektir. Diş etlerinde meydana gelen kızarıklık, şişlik ve ağrı sorunları belirleyicidir. Bu durum “Periodontitis” olarak nitelendirilir. Periodontitis, diş etinin ve dişi tutan kemiğin iltihaplanması anlamına gelmektedir. Tedavi edilmezse diş etleri, dişlerin kök bölümüne doğru yer değiştirerek dişlerin sanki daha uzunmuş gibi görünmesine neden olur.

Şeker hastalığı yani diyabet, insülin eksikliği veya etkisizliği neticesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Toplumda daha sık görülen diyabet türü tip 2’dir ve insülin yeterince etki gösterememesiyle medyana gelir. Tip 1 diyabette daha az görülmesine karşın küçük yaşlardan itibaren başlar ve hayat boyunca insülin kullanılmasını gerektirir. Diyabet hastasında diş ve diş eti hastalıkları, kan şekerinin dengede tutulmasını zorlaştırır. Bu nedenle diyabet hastalarının düzenli olarak diş hekimine muayene olmaları önemlidir.

Diş ve diş etlerinde sorun olduğu nasıl belli olur?

Diş etlerinde kızarıklık, ağrı ve şişkinlik

Dişeti kanaması

Diş etlerinde çekilme

Dişlerde hassasiyet

Ağız kokusu

Tam oturmayan takma dişler

Diş ve diş eti tedavisinde diyabet ne şekilde rol oynar?

Diş tedavisi için anestezi uygulanacak diyabet hastasının, epinefrin barındıran anestezik ilaçlardan uzak durması gerekir. Kötü kontrollü diyabet hastalarında ciddi diş müdahalelerinden önce sağlık kontrolü yapılmalıdır. Kanama ve enfeksiyon riski yüzünden kan şekeri yüksek olursa diş çekimi ve diş eti müdahalesinde bulunulmamalıdır. Diyabet ve insülin kullanımı, ağız içi müdahale için bir engel oluşturmaz. Bu nedenle hastalar gerektiği takdirde antibiyotik alabilirler. Ağız içi problemlerin, diyabet tedavisini güçleştireceği ve şeker ayarını bozacağı da unutulmadan bu sorunlarla zaman kaybetmeden mücadele edilmesi gerekmektedir.

Diş ve diş etlerinin sağlıklı olması için yapılması gerekenler