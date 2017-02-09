Gereksiz antibiyotik kullanımı astım ve alerjik hastalıkları artırıyor

Gereksiz antibiyotik kullanımının astım ve alerjik hastalıkları arttırdığına dikkat çeken Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay; Sağlık Bakanlığı tarafından antibiyotiklere yapılan yeni düzenlemenin alerjik hastalar açısından yararlı olduğunu söyledi. Çocuk Alerji, İmmünoloji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, özellikle doğumdan sonra kullanılan antibiyotiklerin, faydalı mikropları öldürmesi ve vücudun bağışıklık sistemini zayıflatması sebebiyle astım ve alerjik hastalıkları artırdığını vurguladı.

Vücudun İki Bağışıklık Sistemi Var

İnsan vücudunun iki ayrı bağışıklık sistemi olduğunu, birinin alerjiye eğilim yaratan bağışıklık sistemi, diğerinin ise mikroplara karşı vücudu koruyan bağışıklık sistemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akçay; şöyle konuştu: “Doğumda hafif derecede alerjiye eğilim yaratan bağışıklık sistemi baskındır. Doğumla birlikte vajinadaki ve dışkıdaki flora ile karşılaşma, mikroplara karşı olan bağışıklık sistemini devreye sokar ve alerjiye eğilim azalır. Çocuğun bağışıklık sistemi gelişirken az mikropla karşılaşması ve mikroplarla karşılaşsa da hemen antibiyotik kullanmaya başlanması, alerjik hastalıkları arttırır.

Çünkü bağışıklık sistemi zayıflayınca alerji artar, alerji artınca bağışıklık sistemi zayıflar. Gribal enfeksiyonlar, virüsler nedeniyle geliştiği için antibiyotikler yarar sağlamaz. Özellikle 2 haftayı geçmeyen ve ateşsiz olan öksürük durumlarında antibiyotik kullanımına gerek yoktur.”

Astım Gelişiminde Genetik Faktörler Önemlidir

Anne veya babada astım, alerjik nezle, egzama gibi herhangi bir alerjik hastalık varsa çocukta alerjik astım gelişme riski %30-50 arasındadır. Hem anne, hem de baba da alerjik hastalık varsa, çocukta alerjik astım gelişme riskinin ise %50-80 arasındadır. Genetik faktörlerin yanı sıra özellikle obezitenin de astım gelişmesine katkısı büyüktür.

Alerjik hastalıklarda aşı tedavisi çok etkilidir. Astımlı veya alerjik nezleli çocuklarda alerjiye karşı tolerans oluşturmak için kullanılır. Aşı tedavisi ilaç gereksinimini azaltır veya ortadan kaldırır, yeni alerjilerin gelişmesini önler ve hayat kalitesini artırmaktadır. Çocuklarda aşının etkisi yetişkinlere göre çok daha fazladır. Çünkü çocuklarda immun sistem değişim içindedir.