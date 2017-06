Kolesterol aşısında ilk aşama başarı ile tamamlandı ve insan testleri başladı

Kalp hastalıklarını önlemek için geliştirilen kolesterol düşürücü aşı fareler üzerinde alınan başarılı sonuçların ardından insanlar üzerinde de denenmeye başlandı. Halen Viyana Tıp Fakültesi’nde, 72 gönüllü hasta üzerinde aşının güvenlik testleri sürüyor. Sürecin oldukça iyi gittiğini söyleyen araştırmacılar testlerin ilk aşamasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Kolesterol aşısı, inme, anjin ve kalp krizine karşı günlük olarak kullanılan haplara alternatif olarak geliştirildi. AT04A olarak bilinen aşı, kan kolesterol seviyelerini düzenleyen bir enzimi hedef alan antikorların üretimini tetikleyerek işliyor. Eopean Heart Journal’da (Avrupa Kalp Dergisi) Haziran sayısında yayımlanan çalışmanın ilk verilerine göre, yeni aşı ile yüksek kolestrolü olan farelerde %53 oranında düşüş sağlandı. Avrupa Kalp Dergisi’nde yayınlanan yeni sonuçları yorumlayan uzmanlar, risk altındaki hastalarda kolesterolü kontrol altında tutmak için yılda bir uygulanacak aşı tedavinin yakın gelecekte mümkün olabileceğini belirtiyorlar. Kolesterol aşısı nedir? İnsanlarda test edilmeye başlayan kolesterol aşısı, halen statin grubu kolesterol düşürücü ilaçlarının yaptığı kötü kolesterol (LDL) düşürme işlevini üstlenmiş olacak. Kolesterolü dokulara taşıyarak arter ve diğer kan damarlarının duvarlarında birikmesine neden olduğu için LDL, kötü kolesterol olarak bilinir. PCSK9 enzimi karaciğerde üretilir ve LDL kolesterol reseptörlerine kilitlenir ve böylece kan LDL kolesterolünden kurtulma kabiliyeti azaltılır. Enjekte edildiğinde, AT04A vücuda LDL kolesterol reseptörlerinin aktivitesinin artması için PCSK9’un işlevini bloke eden antikorlar üretmesine neden olur. Eğer kolesterol aşısı güvenlik testlerini geçerse bu gelişme kalp damar hastalıklarının önlenmesinde devrim niteliğinde sonuçlar yaratabilir. Bkz: >>>

Çalışmada yeni aşı ile, aterosklerotik hasar, arter duvarlarında birikintilerin oluşumu,%64 oranında azaldı ve kan damarı iltihaplanmasının biyolojik belirteçleri, aşılanmamış fareler ile karşılaştırıldığında %28’e kadar düştü. İnsan denemelerinden de benzer sonuçlar beklediklerini belirten araştırmacılar, yeni aşı ile ciddi şekilde tartışılmakta olan kolesterol düşürücü ilaçlara (statin) gerek kalmayabileceğini belirtiyorlar.

Genetik mirasları ya da kötü beslenme ve yaşam tarzlarına bağlı olarak LDL kolesterol düzeyleri yüksek olan kişiler, erken kardiyovasküler hastalık geliştirme riski altındadır. Aterosklerozun neden olduğu kalp ve kan damarlarındaki bu hastalıklar, dünya çapında hastalık ve ölümün başlıca nedeni olarak gösterilmektedir. Halen, statinler gibi ilaçlar LDL kolesterolü düşürmek için kullanılabilir, ancak bunlar günlük olarak alınmak zorundadır. Genellikle iyi tolere edildiği söylenen bu ilaçlar bazı insanlarda olumsuz yan etkilere neden olabiliyor, bu nedenle de bu konudaki tartışmalar sürmektedir.

En son onaylanan kolesterol düşürücü bileşikler, PCSK9’u hedefleyen monoklonal antikorlardır ve bunlar oldukça etkilidir ancak etkileri kısa sürmektedir ve sık tekrar uygulama ve yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Bugün yayınlanan araştırma, yüksek kolesterol ve aterosklerozu tetiklemek için yağlı, besleyici tarzda beslenen farelerde cilt altına enjekte edildiğinde AT04A aşısının toplam kolesterol miktarını% 53 azalttığını gösteriyor. Aterosklerotik kan damarlarına hasar %64, kan damarı iltihaplanmasının biyolojik belirteçlerinin azaltılması, aşılanmamış fareler ile karşılaştırıldığında% 21-28 arasında gerçekleşmiştir. Ayrıca, çalışma süresince aşının etkinliği yüksek kalmıştır.

Aşıyı geliştiren Avusturyalı biyoteknoloji şirketi AFFiRis’in teknoloji sorumlusu Dr. Gunther Staffler, yeni araştırmanın sonuçları ile ilgili şu bilgileri verdi: “AT04A, tedavi edilen farelerin dolaşımında çalışma süresi boyunca spesifik olarak enzim PCSK9’u hedef alan antikorları indükte etti. Sonuç olarak, kolesterol seviyeleri tutarlı ve uzun süreli bir şekilde azaltılarak atardamarlarda yağ birikintilerinin azalması ve aterosklerotik hasarın yanı sıra arteryel duvar inflamasyonu da azaltıldı. Bu sonuçlar, ilacın güvenli ve yeterince etkili olduğunu gösterse de insanlarda kullanılması için güvenlik testlerinin tamamlanması gerekiyor. Yeni aşının tahminen altı yıl içinde piyasaya çıkmasını bekliyoruz.”

AT04A’nın uygulanma şeklinin aşı ile benzer olduğunu söyleyen Dr. Staffler, şunları dile getirdi: ”Ancak konvansiyonel bir aşı ile yaklaşımımız arasındaki fark, bir aşının, vücut için yabancı olan bakteriyel veya viral proteinlere özgü antikorları indüklediği, buna karşın AT04A’nın vücut tarafından üretilen bir hedef proteine karşı antikor oluşturulması söz konusudur. Bu, aslında bir aşı yaklaşımı yerine bir immünoterapötik yaklaşımdır.”

Aşının güvenlik testlerini geçerek kullanıma girmesi durumunda kalp damar hastalıklarından ölüm oranlarının ciddi oranda azalabileceğini belirten Dr. Staffler, “Bu bulgular başarılı bir şekilde insanlara dönüşürse, bu, aşılamadan sonra aylarca uyarılmış antikorların sürdüğünden, ilk aşılamadan sonra sadece bir yıllık güçlendiriciye ihtiyaç duyan uzun süreli bir terapi geliştirmiş olacağız. Bu, hastalar için etkili ve daha uygun bir tedavinin yanı sıra hasta uyumluluğunun da artmasına neden olur” dedi.

Kaynak: The AT04A vaccine against proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 reduces total cholesterol, vascular inflammation, and atherosclerosis in APOE*3Leiden.CETP mice . C. Marianne G. PC, Elsbet J., Pieterman J., PG. Galabova. Eur Heart J ehx260. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx260. June 2017. Araştırmanın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

https://academic.oup.com/eurheartj/article/doi/10.1093/eurheartj/

The AT04A vaccine against proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 reduces total cholesterol, vascular inflammation, and atherosclerosis in APOE*3Leiden.CETP mice.

Aims: Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) has emerged as a promising therapeutic target for the treatment of hypercholesterolaemia and atherosclerosis. PCSK9 binds to the low density lipoprotein receptor and enhances its degradation, which leads to the reduced clearance of low density lipoprotein cholesterol (LDLc) and a higher risk of atherosclerosis. In this study, the AT04A anti-PCSK9 vaccine was evaluated for its therapeutic potential in ameliorating or even preventing coronary heart disease in the atherogenic APOE*3Leiden.CETP mouse model.

Methods and results: Control and AT04A vaccine-treated mice were fed western-type diet for 18 weeks. Antibody titres, plasma lipids, and inflammatory markers were monitored by ELISA, FPLC, and multiplexed immunoassay, respectively. The progression of atherosclerosis was evaluated by histological analysis of serial cross-sections from the aortic sinus. The AT04A vaccine induced high and persistent antibody levels against PCSK9, causing a significant reduction in plasma total cholesterol (−53%, P < 0.001) and LDLc compared with controls. Plasma inflammatory markers such as serum amyloid A (SAA), macrophage inflammatory protein-1β (MIP-1β/CCL4), macrophage-derived chemokine (MDC/CCL22), cytokine stem cell factor (SCF), and vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) were significantly diminished in AT04A-treated mice. As a consequence, treatment with the AT04A vaccine resulted in a decrease in atherosclerotic lesion area (−64%, P = 0.004) and aortic inflammation as well as in more lesion-free aortic segments (+119%, P = 0.026), compared with control.

Conclusions: AT04A vaccine induces an effective immune response against PCSK9 in APOE*3Leiden.CETP mice, leading to a significant reduction of plasma lipids, systemic and vascular inflammation, and atherosclerotic lesions in the aorta.