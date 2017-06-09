Lazer epilasyon yaptırırken dikkatli olun

Ülkemizde en sık uygulanan kozmetik prosedürlerinin başında gelen lazer epilasyon uygulaması için Estetik International Sağlık Grubu Lazer Epilasyon Birimi bazı açıklamalarda bulundu:” Lazer epilasyon gönderdiği konsantre lazer ışıklarını, kıl köklerinin pigmenti tarafından emilip, kıl foliküllerinin yıpratılması prensibine dayanarak çalışan bir sistemdir. Günümüzde çeşitli lazer cihazları geliştirilerek, kıl ve cilt tipine uygun bir şekilde kullanımı ve bireylerin istenmeyen tüyler sorununa kalıcı çözümler üretilmesi amaçlanmıştır. Fakat burada önemli olan, kime lazer epilasyonun yapılmaması ve kime, hangi cihazın kullanılması gerektiğidir.”

Bu tarz durumlarda lazer epilasyon yapılmaz

Estetik International Sağlık Grubu Lazer Epilasyon Birimi vücudunun herhangi bir bölgesindeki tüylerden kurtulmak isteyen kadın erkek fark etmeden, erişkin herkesin lazer epilasyonu yaptırabileceğini söyledi ve ekledi: “Kliniklerimizde özellikle dikkat ettiğimiz ve uygulama yapmadan evvel sorguladığımız hususlar şu şeklide. Söz gelimi eğer ilerlemiş bir şeker hastalığınız ve kalbinizde pil varsa, lazer epilasyon yapılacak bölgede akne, sivilce, yanık veya güneş yanığı, tahriş gibi cilt sorunları bulunuyorsa, ateşli bir rahatsızlık geçiriliyorsa, özellikle yüz bölgesinde herhangi bir cilt hastalığı varsa, lazer epilasyon yapmıyoruz”.

Merkezde mutlaka farklı cihaz alternatiflerinin olmasına dikkat edin

“Lazer epilasyonun ilk keşfedildiği zamanlarda, beyaz cilt rengi, koyu kıllar üzerinde etkili sonuçlar verdiği gözlemlenirken, bugün gelişmiş cihazlar hemen hemen tüm cilt ve kıl tipleri varyasyonlarına uygun hale getirilmiştir. Farklı lazer epilasyonları ışık kaynaklarının cinsi ve atım sayısına göre değişkenlik gösterirler. Bu sebeple lazer epilasyon yaptırmaya karar verdiyseniz, gideceğiniz merkezde mutlaka farklı cihaz alternatiflerinin olmasına, kişiye özel ve kişinin bedeni üzerindeki farklı tüy tiplerine özel cihazlar kullanabilecek kapasitede olmasına dikkat etmenizi öneriyoruz” diyen Estetik International Sağlık Grubu uzmanları, bünyelerinde lazer epilasyon uygulamalarına bireysel, kişiye özel çözümler getirdiklerinin altını çizdiler.