Önemsemediğiniz diş taşları yüzünden dişlerinizi kaybedebilirsiniz!

İhmal ettiğimiz birçok problem uzun vadede ciddi problemlere yol açarak kötü bir tablo yaratabilir. Tıpkı, diş taşlarında olduğu gibi… Diş taşları kendi başına bir ssorunken önemsenmeyip ihmal edildiğinde başka sağlık problemlerine yol açabiliyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, diş taşı oluşumunun asıl sebeplerine vurgu yaparak bu konuda dikkat edilmesi gereken unsurları sizler için anlattı.

Diş taşının asıl nedeni ihmal edilen ağız bakımı!

Sağlıklı bir ağız ve diş yapısı için atlanmaması gereken en önemli adım doğru ve düzenli olarak yapılan ağız bakımıdır. Ancak yapılan birçok araştırma göstermiştir ki toplum olarak ağız bakımını ihmal ediyoruz. Sonuç ise buna bağlı olarak ortaya çıkan diş ve diş eti hastalıkları!

Rutin olarak yapılmayan ağız bakımının sebep olduğu en yaygın problem diş taşları ya da bilinen adıyla dişte kireçlenme problemi. Üstelik şöyle bir kısır döngü var ki, doğru yapılmayan ağız bakımı diş taşına sebep olurken diş taşları da başka hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bunun da sebebi ağızda bulunan saydam ve yapışkan bir tabaka olan diş plağıdır. Günde iki kez fırçalama olmadığı takdirde saydam ve yapışkan olan diş plağı tükürükle beraber karışarak diş yüzeyine yapışır. Diş yüzeyinde sert ve pütürlü bir tabaka oluşur. Bu tabaka ise diş taşı olarak bilinen tartardır ve doktor müdahalesi olmadan geçmesi mümkün değildir.

Ağzımızdaki tükürük diş taşının inşasını hızlandırıyor…

Tükürük bezleri günde yaklaşık 5 litre tükürük salgılar. Tükürüğün içinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonları bakteri plağının etkisiyle yapışarak zamanla dişte bir tabaka oluşmasına sebep olur. Bir de bunlara doğru yapılmayan ağız bakımı da eklenince diş taşlarının oluşması kaçınılmaz oluyor. Üstelik oluşan taşlar geçirgen, sert ve pürüzlü bir yapıda olduğu için diş plağı sürekli yapışacaktır. Bu yüzden diş taşı temizliği asla ihmal edilmemesi gereken ciddi bir diş problem olduğu unutulmamalıdır.

Diş taşları sadece estetik bir problem değildir!

Diş taşları yarattığı görüntüyle bir estetik bir kaygı yaratırken aynı zamanda uzun vadede daha ağır sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin;

Diş eti çekilmeleri artar.

Diş araları açılır.

Diş çürümelerinin önü açılır.

Diş iltihapları meydana gelir.

İltihaplı bölgelerde kanama ve kötü koku meydana gelir.

Diş kayıpları yaşanabilir.

Bu yiyecekler diş taşı oluşumunu tetikliyor…

Kalsiyum, fosfor, bikarbonat, proteinler,

Şekerli yiyecekler,

Asitli ve kafeinli içecekler,

Karbonhidratlar ve nişastalı gıdalar,

Yumuşak gıdalar,

Diş taşları ancak hekiminiz tarafından kontrol altına alınabilir!

Diş taşları oluştuktan sonra günlük ağız bakımı ile kontrol etmek çok da mümkün değildir. Diş hekiminin uygulayacağı diş taşı temizliği ile tartarlar kontrol altına alınabilir. Diş taşı temizliği, detertraj olarak da bilinir. Bakteri plağının dişler üzerinde sertleşmesiyle oluşan sarı veya kahverengimsi rengi ile diş üzerinde fark edilebilen diş taşlarının temizlenmesi işlemidir. Diş hekiminiz öncelikle ağız içi muayenesi yaparak standart diş taşı temizliği mi yoksa diş eti hastalıklarında olduğu gibi daha ileri düzey bir temizlik mi yapılması gerektiğine karar verir. Standart diş taşı temizliğinde diş hekiminiz, artıkları, plakları diş taşlarını dişlerinizin arasından ve diş eti çizginizden temizler. Arkasından da özel bir pasta ile her dişinizi parlatmak için polisaj yapar. Sonuç ise kısa bir sürede eski görünümüne ve sağlığına kavuşmuş dişlerdir.