Havaların ısınmasıyla birlikte kışın kat kat kıyafetlerin altında sakladığınız kiloları vermeye ve selülitlerinizden kurtulmaya hazır mısınız? Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy ile selülitle savaşan besinleri ve selülit diyetini konuştuk…

Selülit tedavisinin olmazsa olmazı: Selülit Diyeti…

Selülit tedavisinde uygulanan diyetin amacı selülit oluşumu ve ilerlemesine karşı önlemdir. Diyet yağ depolarını boşaltan, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan bir beslenme programını esas alır. Selülit diyeti, selüliti yok etmek için uygulanacak özel tedavinin bir parçasıdır. Diyetinize maydanoz, soğan, sarımsak, brokoli, portakal gibi rahatça bulabileceğiniz besinleri ekleyerek selülitlerinizle vedalaşmanız mümkün olabilir. Ancak diyet ve egzersizin bir bütün olduğu unutulmamalıdır.

Selülite savaş açan beslenme için harekete geçin!

Su: Bol su içmek, kan dolaşımının düzenlenmesini sağlar ve vücutta ödem oluşmasını engeller.

Keten Tohumu: Östrojen ve Omega 3 yağ asitleri içeriğiyle selülit tedavisinde kullanılır. Fitoöstrojenler, kolajen dokunun yıkılmasını önler. Omega 3 yağ asitleri ise kan dolaşımını rahatlatır.

Kırmızı Biber, Kivi ve Portakal: İçerdikleri bol miktardaki C vitamini nedeniyle kolajen doku yapımında rol oynarlar. Deri altındaki bağ dokusunu güçlendirir. Brokoli, karnabahar, maydanoz ve yeşil yapraklı besinler C vitamini açısından zengin olan besinlerdir.

Soğan ve Sarımsak: Kan basıncı ve dolaşımın rahatlamasını sağlarlar.

Ananas: Bromelain denilen sindirim enzimi içerir. Bu enzim yağ hücrelerinin çevresindeki bozuk kolajen dokuyu parçalar ve yağların depolanmasını önler. Her gün 1 dilim ananas yemek bölgesel ödemi de önler.

İnci Çiçeği ve Enginar: Vücutta oluşan ödemin dışarı atılmasında etkili bitkilerdir.

Kereviz: Kan damarlarının kasılmasını engelleyerek dolaşımın rahatlamasını sağlar.

Yeşil Çay: İçerdiği kateşin nedeniyle yağ yakımını hızlandırır. Ayrıca ödem oluşmasını engeller.

Balık: İçerdiği Omega 3 yağ asitleri kan damarlarını genişleterek kan akışının ve dolayısıyla dolaşımın rahatlamasını sağlar.

Zencefil: Kanda plak oluşumunu engelleyerek dolaşımı ve kan akımını rahatlatır.

Selülit istemiyorsanız bunları hayatınıza sokmayın!

Tuz: Vücutta su tutulmasına neden olur ve zararlı atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını engeller.

Alkol: Alkol vücutta direk yağ olarak depolanır ve su kaybına neden olur.

Rafine Şeker: Cildi sıkılaştıran kolajen dokuyu yıkarak cildin sarkmasına neden olur.

Küçük değişikliklerle selüliti önlemeniz mümkün!

Şeker ve şekerli içecekleri azaltın.

Bol bol su için.

Rafine edilmiş karbonhidrat yerine tam tahıllı ürünler, sebze ve salata grubu, kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratları tercih edin.

Tuzu olabildiğince az tüketin.

Yağlı, ağır, soslu besinlerden uzak durmaya çalışın.

Sigara içiyorsanız mutlaka bırakın, alkolden uzak durun.

Her gün mutlaka C vitamini içeren besinlerden tüketin.

Kafeinden uzak durun.

Keten tohumu ve balık tüketimine özen gösterin.

Düzenli egzersiz yapın.

Sık sık ve az az beslenmeye dikkat edin.

Selülit Diyet Menüsü

Kahvaltı

1 bardak yağsız süt, 4 yemek kaşığı müsli, 1 orta boy portakal veya 7-8 tane çilek veya kiraz

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1 avuç kuru üzüm, 2 adet ceviz içi veya 8 adet badem

Öğle Yemeği

3 köfte kadar ızgara et- tavuk veya balık- (Izgara, haşlama veya fırında), Nane-tere-marul-maydanozdan oluşan yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile), 2 dilim tam buğday ekmeği

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1 adet meyveli yoğurt, 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Akşam yemeği

8 yemek kaşığı zeytinyağlı kereviz, 1 kase az yağlı yoğurt, 2 dilim tam tahıllı ekmek, 1 orta boy kivi

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2 fincan bitki çayı, 1 dilim ananas+6-7 adet çilek (üstüne 1 tatlı kaşığı tarçın ilave edin)