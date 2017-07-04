Sık yaşadığınız cilt problemlerinden kurtulun

El lekeleri, genital bölge koyulaşmaları, cilt çatlakları kadınların en sık yaşadığı cilt problemlerinin başında geliyor. Uygulanan doğru lazer tedavi yöntemleri cilt problemlerini giderirken, sağlıklı ve güzel kalmanızı sağlıyor. Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Danışmanı Uz. Dr. Makbule Dündar, en sık yaşanan cilt sorunlarına karşı neler yapılması gerektiğini anlattı.

Cilt çatlaklarına erken müdahale başarıyı artırıyor

Cilt çatlakları günümüzde oldukça önemli bir sorundur. Özellikle aşırı kilo alıp verme gibi durumlarda ya da ergenlikte hızlı boy atma, hızlı gelişme ve çeşitli hormonal problemlerle birlikte cilt çatlaklarını görülmektedir. Hamilelik sonrası dönemde de cilt çatlakları yaşanabilmektedir. Cilt çatlaklarında eğer kişi 3-6 ay gibi erken bir dönemde başvurmuşsa daha başarılı sonuçlar sağlanabilir. Fraksiyonel erbiyum YAG uygulamaları, erken dönemde başvuran kişilerde bir ay arayla ortalama 3 seansta yüzde 80-90 arasında başarı göstermektedir. Bazı çatlaklar zamanla kırmızıdan koyu renk beyaza dönüşebilir. Bu tarz çatlaklarda da seans sayıları artırılarak başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

El lekelerinden pratik işlemlerle kurtulmak mümkün

İlerleyen yaşla birlikte el üzerinde oluşan lekeler özellikle kadınları fazlasıyla rahatsız edebilmektedir. El üzerindeki lekeler uygulanan kimyasal peeling ve lazer uygulamalarını içeren kombin tedaviler ile giderilebilmektedir. Bazı durumlarda tek seans lazer uygulaması ile de sonuç elde edilebilmektedir. Lazer tedavisinden sonra leke içinde küçük kanamalar oluşmakta; ancak yaklaşık 10 gün içinde bu son bulmaktadır. Küçük kanamalar kaybolurken el üzerindeki lekeler de kaybolmaktadır. Eğer yok olmazsa kimyasal peeling uygulamaları ile tedaviye destek sağlanabilmektedir.

Yara izleriniz modern uygulamalarla silinebilir

Herhangi bir nedenle oluşmuş olan yara izleri fraksiyonel abrumyak lazer ile tedavi edilebilmektedir. Bu konuda yara izinin derinliği ve tipi oldukça önemlidir. Yaranın tipi ve derinliği, uygulanacak olan tedavi seans sayısını da belirlemektedir. Yüzeysel bir yara 1-2 seansla düzelebilirken daha derin bir yara daha fazla seans gerektirebilir. Ciltte oluşan yaranın tipine göre lekeler yüzde 90-95 oranında giderilebilmektedir.

Genital bölge koyulaşmaları giderilebiliyor

Genital bölgedeki renk koyulaşmaları bazen kişi için ciddi sorunlar oluşturabilmektedir. Fraksiyonel lazer uygulamaları bu probleme karşı başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Ortalama olarak ayda 2-3 seansla devam eden klasik fraksiyonel lazer uygulamaları ile istenilen sonuçlar alınabilmektedir. Bu konuda koyuluğun miktarı ve derinliği çok önemlidir. Buna bağlı olarak kişiye özel tedavi programı olan cerrahi lazer işlemi uygulanabilmektedir.

Akne iltihapları ve izleri yok ediliyor

Birçok kişi için büyük bir problem olan akneler eğer iltihaplı durumdaysa lazer uygulaması ile bu iltihap ortadan kaldırılabilmektedir. Yine akne izlerinde de özel lazer uygulamaları yapılabilmektedir. Bu tedavi yöntemi seans seans uygulanmaktadır. Genelde medikal tedavi ile lazerli akne tedavisini kombine uygulanmaktadır. Lazerle akne tedavisi ergenlik çağındaki bir kişiye de rahatlıkla uygulanabilmektedir. Herhangi bir yan etkisi yoktur.