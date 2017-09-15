Soğuklarda sağlığı korumak için yeni ürün: Wellcare Immune ve Wellcare Expera

Kış ayları ve mevsim geçişleri solunum yolu hastalıklarının en fazla görüldüğü dönemlerdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre yetişkinler yılda 2 ila 5 kez, çocuklar ise 7 ila 10 kez arasında solunum yolu hastalıklarına yakalanıyor. Bununla birlikte iş gücü kaybı ve okula devamsızlık oranları artış gösteriyor. Ayrıca ek olarak, hastalıklar ile birlikte günlük rutin ve yaşam kalitesi de olumsuz olarak etkileniyor.

Etkisini içeriğindeki doğal bileşenlerinden alan Wellcare Immune ve Wellcare Expera, soğuklarda tüm ailenize tam destek için artık eczanelerde.

Wellcare Immune; Afrika sardunyası (Pelargonium Sideoides), Propolis ve C vitamini içeriğiyle soğuk algınlığı ve grip şikâyetlerinin giderilmesine ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Wellcare Expera ise içeriğinde yer alan hatmi çiçeği kökü, kekik kuru ekstreleri ve Propolis ile solunum yolu hastalıklarına bağlı öksürük şikâyetlerinin azalmasına ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destek verir.

Wellcare Immune ve Wellcare Expera benzersiz içeriklerinin yanı sıra özel tasarlanan kaşığıyla doz ayarlamada ve içimde kullanım kolaylığı da sağlar. Ayrıca Wellcare Immune ve Wellcare Expera renklendirici ve şeker içermemesi sayesinde güvenle kullanılabilir.

Editöre not: Wellcare; İLKO İlaç’ın tüketici sağlığı markasıdır.

Globalden gelen gücü, Türkiye’deki sağlam altyapısı, bilimsel ve güvenilir portföyü ile doğumdan itibaren yaşam döngüsünün her aşamasında; sağlık problemlerine çözüm sunma ve yaşam kalitesini yükseltme hedefi ile çalışmaktadır. Bebek sağlığı, sindirim sağlığı, probiyotikler, alerji, vitamin ve mineraller, soğuk algınlığı ve öksürük olmak üzere 6 farklı kategoride tamamlayıcı tedavi ürünleri bulunmaktadır. Kaynak: www.wellcaretr.com