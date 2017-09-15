Ilko
Ilko

Soğuklarda sağlığı korumak için yeni ürün: Wellcare Immune ve Wellcare Expera

Soğuklarda sağlığı korumak için yeni ürün: Wellcare Immune ve Wellcare Expera Paylaş :

  |   Kategori: Eczacılık, Farmasötik / İlaçlar

Kış ayları ve mevsim geçişleri solunum yolu hastalıklarının en fazla görüldüğü dönemlerdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre yetişkinler yılda 2 ila 5 kez, çocuklar ise 7 ila 10 kez arasında solunum yolu hastalıklarına yakalanıyor. Bununla birlikte iş gücü kaybı ve okula devamsızlık oranları artış gösteriyor. Ayrıca ek olarak, hastalıklar ile birlikte günlük rutin ve yaşam kalitesi de olumsuz olarak etkileniyor.
Etkisini içeriğindeki doğal bileşenlerinden alan Wellcare Immune ve Wellcare Expera, soğuklarda tüm ailenize tam destek için artık eczanelerde.

Wellcare Immune; Afrika sardunyası (Pelargonium Sideoides), Propolis ve C vitamini içeriğiyle soğuk algınlığı ve grip şikâyetlerinin giderilmesine ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.  Wellcare Expera ise içeriğinde yer alan hatmi çiçeği kökü, kekik kuru ekstreleri ve Propolis ile solunum yolu hastalıklarına bağlı öksürük şikâyetlerinin azalmasına ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destek verir.

Yüzde yüz saf içerikli D vitamini: Wellcare vitamin D3 kullanıma sunuldu

Wellcare Immune ve Wellcare Expera benzersiz içeriklerinin yanı sıra özel tasarlanan kaşığıyla doz ayarlamada ve içimde kullanım kolaylığı da sağlar. Ayrıca Wellcare Immune ve Wellcare Expera renklendirici ve şeker içermemesi sayesinde güvenle kullanılabilir.
Editöre not: Wellcare; İLKO İlaç’ın tüketici sağlığı markasıdır.

Globalden gelen gücü, Türkiye’deki sağlam altyapısı, bilimsel ve güvenilir portföyü ile doğumdan itibaren yaşam döngüsünün her aşamasında; sağlık problemlerine çözüm sunma ve yaşam kalitesini yükseltme hedefi ile çalışmaktadır. Bebek sağlığı, sindirim sağlığı, probiyotikler, alerji, vitamin ve mineraller, soğuk algınlığı ve öksürük olmak üzere 6 farklı kategoride tamamlayıcı tedavi ürünleri bulunmaktadır. Kaynak: www.wellcaretr.com


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla