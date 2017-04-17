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Test edilen yapay zeka, kalp hastalıkları riskini %72 doğrulukla tahmin edebiliyor

Test edilen yapay zeka, kalp hastalıkları riskini %72 doğrulukla tahmin edebiliyor Paylaş :

  |   Kategori: Kardiyoloji

Dünya genelinde her yıl kalp hastalıkları nedeniyle yaklaşık 20 milyon kişi hayatını kaybediyor. İngiltere Nottingham Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, herhangi bir doktor muayenesi olmaksızın kalp krizi veya inme ihtimalini öngörebilen bir makine geliştirdi. American College of Cardiology / American Heart Association (ACC / AHA) iş birliği ile yaş, kolesterol düzeyi ve kan basıncı gibi sekiz farklı faktöre dayanan; hastanın kardiyovasküler riskini tahmin edebilmek adına bir dizi yönerge geliştirerek bir yapay zeka makinesi üretti. Yapay zeka kişinin kalp hastalıkları riskini ortalama olarak %72,8 oranında doğru tahmin edebildi. 

Ekip öncelikle dört farklı bilgisayar öğrenme algoritması oluşturdu, daha sonra sisteme İngiltere’deki 378 bin hastanın verilerini gönderdi. Sistemin iç tahmini modellerini oluşturabilmek için yaklaşık 295 bin kayıt kullanıldı. Kalan hasta kayıtlarını da aleti test etmek ve düzenlemeler için kullandılar. Algoritma sonuçları, yüzde 74.5 ile yüzde 76.4 doğruluk gösterek, AAA/AHA’nın tahminlerinden belirgin şekilde daha iyi performans gösterdi. Stephen Weng ve ekibi, halihazırda son derece doğru tespit yapabilen makineyi daha iyi hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürmekte.

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Test seti 83.000 hasta üzerinde kullanılan alet, 355’den fazla hastanın yaşamını kurtarmış gibi görünüyor. Science‘la yaptığı söyleşisinde Weng, “Biyolojik sistemlerde çok fazla etkileşim var. İnsan vücudunun gerçeği bu. Bilgisayar bilimi de bu etkileşimleri ortaya çıkarmamızda oldukça büyük bir yardım sağlıyor” dedi.

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