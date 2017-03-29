Türk Dermatoloji Derneği lazer epilasyon konusunda uyarıyor

Türk Dermatoloji Derneği bir açıklama yayınlayarak tüm vatandaşları lazer epilasyon konusunda uyardı. Bu uygulamaların söylendiği kadar zararsız ve masum olmadığını vurgulayan dernek, cilde yapılacak bu tür uygulamaların mutlaka doktor nezaretinde yapılması gerektiğini belirtti. Dernekten yapılan açıklamanın tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz: Türkiye’de görev yapan 1900 civarındaki deri ve zührevi hastalıklar uzmanı üyesi ile Türk Dermatoloji Derneği (TDD) olarak dermatolojik hastalıklar ve kozmetolojik uygulamalar konusunda hastalarımıza doğru ve bilimsel bilgilerin verilmesi gerekliliğine inanıyoruz.

Lazer epilasyon nedir?

Lazer epilasyon bir ışık sistemi ile istenmeyen tüylerin yok edilmesi işlemidir. Lazer epilasyonda ışığın hedef alınan kıl değil, kılın içindeki melanin pigmentidir. Melanin pigmenti deride de yaygın olarak bulunduğu için bu ışık sistemi doğal olarak deri tarafından da emilmekte ve bu durum istenmeyen yan etkilere neden olabilmektedir. Lazer epilasyonu uygulaması için Alexandrite, Nd YAG ve diod lazerle ayrıca daha geniş dalga spektrumuna sahip IPL denen ışık sistemleri ile yapılmaktadır.

IPL masum bir cihaz değildir

IPL tıbbi cihazları, geniş bir spektrum ile lazer cihazlarından farklı olarak sadece melanin pigmentine değil, deriyi, damarı, deri altı dokusunu ve kılları hedefleyen etki alanı çok geniş olan ışık sistemleridir. Dolayısı ile IPL tıbbi cihazı ile hastaya epilasyon yapılırken deride kalıcı hasarlar bırakmak mümkündür. Bu nedenle, Danıştay ilgili dairelerince Aralık 2016 tarihinde alınan nihai kararlarla tamamen bir hekim kontrolünde uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Lazer epilasyon hekim kontrolünde uygulanmalıdır

Ülkemizde hali hazırda iki uzmanlık alanı (Dermatoloji ve Plastik cerrahi) tıp eğitiminin ardından 4 yıllık bir eğitim sürecinde kozmetik uygulamalar ile ilgili eğitimler almaktadır. Tıbbi uygulamalarda esas olan nokta; hekimin bizzat yaptığı ya da hekim gözetiminde yapılan işlemlerden sonra oluşabilecek yan etkilerin tedavi edilmesinde ehliyetli ve yetkili hekimlerin bulunmasıdır.

Uygun olmayan koşullarda yapılan lazer epilasyonlar sonucunda deride renk kaybı veya renk artışı, yanık, nedbe dokusu gibi yan etkiler oluşabilmektedir. Bu tür yan etkiler hemen tıbbi girişimlerde bulunularak hekimlerce uygun biçimde tedavi edilebilirler.

Halk sağlığı açısından sağlık bakanlığı denetimi önemlidir