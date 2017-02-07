Türkiye’de bir ilk, canlıdan akciğer nakli için geri sayım başladı

Ölüm riski en yüksek ve en komplike nakil olan akciğer nakli, artık Türkiye’de de başarıyla yapılıyor. İlk kez 2009’da uygulanan ve 2003’te 6 merkeze ruhsat verilen akciğer naklinde, en yüksek başarıyı yakalayan Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, canlıdan akciğer nakli için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlığın standartlarının çok üstünde başarı oranlarına sahip olduklarını söyleyen Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler, “3 yılda 28 başarılı nakil yaptık. Başarı oranımız yüzde 86’ya ulaştı. Bu Avrupa ve ABD’nin en iyi merkezleriyle aynı” dedi.

TEK RAKİP JAPONYA

Türkiye’nin canlıdan organ naklinde dünyanın en iyisi olduğunu belirten Doç. Dr. Yekeler, “Avrupa ve ABD’de kadavradan nakiller yüzde 80, canlıdan nakil yüzde 20. Türkiye’de ise bu oran tam tersi. Avrupa ve ABD’de canlıdan akciğer nakli ise hiç yok denecek kadar az. Dini nedenlerle kadavraya dokunmayan Japonya’da canlıdan akciğer nakli gelişmiş durumda. Türkiye’de canlıdan nakil konusunda başarısını akciğer nakliyle devam ettirecek” diye konuştu.

İKİ DONÖRDEN YAPILIYOR

Canlıdan nakil, iki donörden yapılıyor. Vericinin akciğerinin 4’te 1’ine denk gelecek sağ ya da sol loblardan biri alınıyor. Kadavradan nakillerde, nakil süresinin 4-6 saat sürmesinden dolayı başarı oranı daha düşük gerçekleşirken, canlıdan nakillerde ise hem uyum, hem nakil sürecinin kısalığından dolayı başarı yüksek oluyor.

OKSİJEN TÜPÜNDEN GECE MESAİSİNE…

11 ay önce Akciğer nakli olan 61 yaşındaki Ali Önal, “Geçmişte sırtımda oksijen tüpüyle yaşıyordum. Kendi başıma çorabımı bile giyemiyordum. Şimdi her gün işime gidiyorum hatta gece mesailerine bile kalabiliyorum. Mümkünse Allah’ın bana bahşettiği organların tamamını ben de ihtiyaç sahibi birine bağışlamak istiyorum” dedi.

‘MAÇ OYNAYACAK KADAR İYİYİM’

KOAH hastalığına bağlı ağır akciğer yetmezi olan ve ölümle burun buruna gelen 59 yaşındaki Zeynel Yeşilot ise akciğer naklinin 77’nci gününde futbol oynayacak kadar kendisini iyi hissettiğini söyledi. Sigara kullanımına bağlı yaşadığı KOAH hastalığı sonrasında oksijen tüpüne bağlı kaldığını söyleyen Yeşilot, akciğer nakliyle ikinci hayat bulduğunu kaydetti.