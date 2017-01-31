Akıllı telefon ile kan tahlili artık mümkün!

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde geliştirilen yazılım sayesinde artık kan tahlili yapabilecekler.

Teknolojinin gelişimini hızla sürdürmesi ile birlikte, kullanıcıların akıllı telefonlara karşı beklentileri, telefon görüşmeleri yapmak, internete bağlanmak ve fotoğraf çekmek gibi işlevlerin çok daha ilerisini taşınmaya başladı. Bu gelişim son noktası ise akıllı telefon ile kan tahlili oldu.

BİORGB adlı proje kapsamında geliştirdiği yazılımın tespit edebildiği hastalıklar arasında Hepatit B, Hepatit C, HIV virüsü ve Grip‘in yanı sıra bazı kanser türleri yer alıyor.

Sağlık taramasında tıbbi cihazlara olan gereksinimi büyük oranda ortadan kaldıran yazılım, yapay kan kullanılarak yapılan testlerde büyük bir başarı sağlamış durumda.