Alerjik riniti önlemenin 5 yolu

Bahar mevsimini ve beraberinde getirdiği ılık havaları karşıladık. Isınan havalarla birlikte sokaklarda, parklarda ve bahçelerde geçirilen süre de arttı. Tabii bu durum da bazı alerjik problemlerin yaşanmasına yol açtı. Bilhassa etrafa yayılan bitki polenleri, başta çocuklar ve alerjik rinit hastaları olmak üzere birçok kişiyi olumsuz yönde etkiliyor. Bu polenlerin havaya yayılması hapşırma, burunda kaşıntı, gözlerde yanma ve sulanma gibi alerjik bulguların ortaya çıkmasına neden oluyor. Central Hospital’dan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mübeccel Akman, bahar aylarının kabusa dönüşmemesi için alerjik rinit ve korunma önerileri hakkında bilgiler verdi.

Genetik geçişli alerjik hastalıkların en sık görülenlerinden biri olan alerjik rinit, burun mukozasında alerjen sebeplerle oluşan iltihaplanma olarak açıklanır. Alerjik rinitin oluşumu, alerjenlerin solunum yoluna yapışması ve iltihabi reaksiyonları tetiklemesiyle başlar. Bu problem genellikle alerjik yatkınlığı bulunan kişilerde kendini gösterir. Hastaların yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyen alerjik rinit, küçük yaşlarda görülebildiği gibi, ileri yaşlarda da oluşabilir.

Burun akıntısı ve peş peşe hapşırık alerji habercisi

Polenler, ev tozları, hayvan tüyleri ve küf mantarları gibi ajanların neden olduğu alerjik rinitin, burun tıkanıklığı ya da akıntısı ve peş peşe tekrarlayan hapşırıklar gibi belirgin bulguları vardır. Bu problem, hayati sonuçlara sebep olan hastalıklardan biri değildir ancak kişileri ciddi şekilde rahatsız eder. Alerjik rinit ayrıca göz nezlesi, sinüzit veya astım ile birlikte de görülebilir.

Kapalı alanlarda çalışanlar da risk altında

Alerjik vakaların günümüzdeki görülme sıklığı, küresel ısınmaya paralel olarak artıyor. Bilhassa kişilerin plaza ve ofis gibi kapalı alanlarda çalışır olmaları alerjik rinit oluşumunu tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Açık alanlardan kapalı ve kalabalık mekanlara geçiş yapılması ve bu mekanlardaki akarların mevcut sayısının artması alerjik rinit hastalığının yayılışını hızlandırıyor. Bunların yanı sıra sokaklarda ve caddelerde maruz kalınan egzoz ve kirli hava etkileri de alerji vakalarında artış yaşanmasının sebepleri arasında yer alıyor.

Bazı pratik öneriler alerji hastalarının hayatını kolaylaştırıyor

Çalışanların iş ortamında dikkat edeceği bazı hususlar bu kişilerin önemli oranda hayatlarını kolaylaştırabilir. Bu hususların başında mümkün olduğunca klima kullanılmaması gelir. Fakat alerjik riniti bulunan hastaların klimalı ortamda bulunmaları zorunluysa, kullanılan klimanın polen filtreli olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu filtreler sık sık temizletilmelidir. Böylelikle dışarıdan gelen toz ve polenlerin önüne geçilebilir. Ofisin havalandırılma işlemi ise yalnızca belli saatlerde yapılmalı, özellikle rüzgarlı havaların hakim olduğu günlerde polenlerden korunabilmek için ofis camları kapalı tutulmalıdır. Ofis ortamında kesinlikle sigara içilmemelidir. Tabii ki ofisteki çalışma masasının, dolapların ve rafların temizliği ve sık sık tozlarının alınması da alerjik riniti olan hastalar için oldukça önem taşıyor. Bitki ve çiçekler de alerjik rinite zemin hazırladığından ofis ortamında bulundurulmaması gerekiyor. Alerjik rinit hastalarının ofis koşullarına dikkat ettiği kadar, ev ve araç ortamlarına da özen göstermeleri gerektiği unutulmamalıdır.

Alerjiden korunmaya, alerjenlerden uzak durmakla başlayın!

Alerjik rinitten korunmaya öncelikle, bu probleme zemin hazırlayan faktörlerden uzak durarak başlanmalıdır. Ancak kişinin etrafında bulunan etkenlerin yaygın olması sebebiyle korunma işlemi sanıldığı kadar kolay olmaz. Alerjik rinitten korunmak zorlu bir durum olsa da alınacak bazı önlemlerle problem hafifletilebilir.