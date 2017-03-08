Alınan her 10 kilo, kısırlık ihtimalini yüzde 10 artırıyor!

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler önce kilolarını düşünmek zorunda. Obezite, kadınların ve erkeklerin doğurganlığının önündeki en büyük engellerden birisi. Human Reproduction isimli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, obez çiftler normal kilodaki çiftlere oranla bir çocuğa iki katı daha zor sahip oluyor. Eunice Kennedy Shriver Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişim Enstitüsü (NICHD) araştırmacıları, çocuk sahibi olmak isteyen 501 çift ile bir çalışma yürüttü. Kısırlık sorunu olan çiftler araştırmaya katılmadı. Araştırma, 18-40 yaş aralığındaki kadınlar ve 18 yaş üstü erkekler arasında yapıldı. Araştırmacılar yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları hakkında veri toplamak için ortak röportajlar yaptı. Çiftler kendi günlük seks bilgilerini, adet döngüsü ve gebelik testlerinin sonuçları da araştırmacılar ile paylaştı. Araştırmacılar, katılımcıları iki gruba böldü. Bir grubu vücut kitle indeksi (VKİ) 35 ve üzerinde olan çiftler oluştururken, diğer grubu VKİ’si 30-34.9 orasında olan çiftler oluşturdu. Genel olarak, kadınların yüzde 27’si ve erkeklerin yüzde 41’i obezdi.

İki katı daha fazla zaman ve çaba gerekiyor!

Çalışmanın sonuçları, en yüksek VKİ’ye (35 ve üzerinde) olan çiftlerin, normal kilolu çiftlere göre bebek sahibi olabilmek için iki katı daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Ayrıca yaş, sigara kullanımı, fiziksel aktivite düzeyi ve kolesterol oranı gibi diğer olası belirsizlikler dikkate alındığı zaman bu oran çok daha fazla yükseliyor. Araştırmacılar, tip 2 diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskine yol açan obezite için uyarıyor ve hamile kalınmadan önce mutlaka tıbbi danışma alınması gerektiğini vurguluyor. Çiftin kilo kaybını desteklemek gebelik için yararlı oluyor.

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Aşırı kilolu veya zayıf kadınlarda hormon dengesizliği, adet düzensizliği ve yumurtlama problemleri gebe kalmayı engelleyebiliyor. Kilolu erkeklerde de sperm kalitesi ve miktarı olumsuz etkileniyor” diyor.

Yumurtalar olgunlaşamaz

Ülkemizde erkeklerin yüzde 21’i ve kadınların yüzde 42’si bu durumla karşı karşıya diyen Op. Dr. Seval Taşdemir, “Vücutta yağ hücrelerinin fazla olması, östrojen dengesini bozar. Yüksek miktardaki östrojen ise yumurtlamanın olmamasına yol açar. Vücut kütle indeksinin artması hormonal ve metabolik bozukluğa yol açar, bu sebeple yumurtalar olgunlaşamaz. Artan kilo ile gelişen hiperandrojenizm (erkeklik hormonlarının artması); yumurtlama bozukluğu olan kadınların gebelik şansını düşürür” dedi.

“Adet düzenliği olan obez kadınlar kilo verdiklerinde bu problemlerinden yüzde 60 kurtulabilir” diyen Op. Dr. Seval Taşdemir, “Yapılan araştırmalarda, kadınların kısırlık problemlerinin yüzde 40’ında yumurtlama bozukluğu oluyor ve bu grubu aşırı kilolu ve polikistik over sendromlu kadınlar oluşturuyor” diyor.

Embriyonun tutunma ihtimali de düşüyor

Dr. Taşdemir, “Tedavide kullanılan hormon ilaçları, obez kadınlarda daha az etkili oluyor ve yüksek dozlarda ilaç uygulanmak zorunda kalınıyor. Obez kadınlarda embriyonun tutunma ihtimali de daha düşük oluyor. Gebelik komplikasyonları artıyor düşük ihtimali yüksek seyrediyor. Anne adayları fazla kilolarından kurtularak tansiyon ve şeker gibi tehlikeli hastalıklardan korunmuş oluyor, çeşitli diyet programları ve egzersizler ile kilolarının yüzde 5’ini vermeleri, tedavideki başarıyı artırmada etkili oluyor” diyor.

Sperm kaliteleri bozuluyor

“Obezite, erkekleri de olumsuz etkiliyor” diyen Op. Dr. Seval Taşdemir, “Şişman erkeklerin sperm kaliteleri düşüyor ve yağ dokusunda testosteronun östrojene dönüşümü artıyor; testosteron ve sperm kalitesi azalıyor. Şişman erkeklerde testis bölgesindeki yağlanma, bu bölgede ısı artışına sebep olarak testis damarlarının genişlemesine, sperm üretimi ve kalitesinin azalmasına sebep oluyor. Aynı zamanda iktidarsızlığa da sebep olabiliyor. Alınan her 10 kilo, kısırlık ihtimalini yüzde 10 oranında artırıyor, hormonal dengeyi bozuyor, libidoyu düşürüyor” dedi.