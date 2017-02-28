Alternatif tıpçı Dr. Ömer Coşkun, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti!

Alternatif tıp alanında yaptığı tedavilerle adını duyuran Dr. Ömer Coşkun, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Geçmişte pek çok kez medyatik tartışmalarla gündeme gelen ve yaptığı bitkisel karışımlarla çoğu hastalığa çözüm bulduğunu iddia eden Dr. Ömer Coşkun, uzun süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak Arzu Ayşe Bağrıaçık’ın ölümünden sorumlu tutulan Dr. Coşkun, Amerika’da kanser tedavisi görüyordu. Ömer Coşkun Türkiye’ye döndüğünde böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattı.

DOÇENTLİĞİ ELİNDEN ALINMIŞTI

Hasta insanları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Ömer Coşkun, yabancı dil evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilince doçentliği elinden alınmıştı. Adana Tabip Odası’ndan ceza alarak istifa eden Doktor Ömer Coşkun, işini yapmaya devam etmişti. 12 yaşındaki Arzu Ayşe Bağrıaçık’a baş ağrıları nedeniyle gittiği tıp merkezinde önce migren teşhisi konuldu. 7 ay süren tedaviye rağmen iyileşmedi.

Doğum gününde fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Beyninde kötü huylu tümör olduğu belirlendi. Tedaviye rağmen durumu gittikçe ağırlaştı. Babası son bir ümitle kızını bitkilerle şifa dağıttığını iddia eden Dr. Ömer Coşkun’a götürdü.

‘TÜMÖRLER AKIYOR’ DEDİ

Ancak Arzu aldığı bitkisel karışımların ardından kusmaya başladı. Dr. Ömer Coşkun, “Beynindeki tümörler akıyor” diye aileyi oyaladı. Arzu 27 Haziran’da hayatını kaybetti. Acılı baba, “Kızımın ölümünden doktor olduğunu söyleyen Ömer Coşkun sorumludur” dedi. Canlı yayında bir araya geldiği doktorun “Kızının ölümünden prim yapıyor” sözleri üzerine de kendini kaybedip Ömer Coşkun’u yumrukladı.

SİCİLİ CEZALARLA DOLU

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde görevliyken yardımcı doçentlik için verdiği yabancı dil evrakında sahtecilik yaptığı tespit edilen Ömer Coşkun’un unvanı geri alındı ve üniversiteden uzaklaştırıldı. 2005’te Adana’ya giderek muayenehane açtı.

TABİP ODASINDAN ATILDI

Aynı yıl meslek kurallarına ve yönetmeliklere aykırı davranmaktan Adana Tabip Odası Onur Kurulu kararıyla para cezasına çarptırıldı. Bir yıl sonra da uzmanı olmadığı halde hasta tedavi etmekten ikinci soruşturma açılınca oda üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Muayenehanesini resmi olarak kapattı fakat faaliyete devam etti. Soruşturma sonunda da 3 ay meslekten men cezası aldı.

‘DOKTORLUK YAPMIYORUM’ DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

25 Mart 2007 tarihinde alınan bu karara rağmen doktorluk yapmaya devam eden Ömer Coşkun, yasaklı olduğu bu dönemde Arzu’nun ölümüne neden olmakla suçlandı. Serbest hekim olarak çalışması yasak olan Ömer Coşkun “Ben doktorluk yapmıyorum, muayene etmiyorum, reçete yazmıyorum” diyerek kendini savundu. Dr. Ömer Coşkun HM (Herbal Medicine) adıyla kurduğu TV kanalı üzerinden ürünlerinin satışını yapıyordu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçen yıl Dr. Ömer Coşkun ürünlerine ceza yağdırmıştı.

ÖMER COŞKUN KİMDİR?

05.03.1970 tarihinde Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Adana’da tamamladı. İstanbul Ünüversitesi Tıp Fakültesi’ni 1993 yılında bitirdi. İlk görevini Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Ihlara Kasabası’nda pratisyen hekim olarak yaptı. 1994 yılında tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlığını aldıktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nda ve Tüp Bebek Merkezi’nde Uzm. Tbp. Tğm. olarak çalışmalara katıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinde iş yeri hekimliği, sağlık danışmanlığı, check-up hizmeti ve ultrasonografi yaptı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’na Kasım 2001’de yardımcı doçent olarak atandı. Ancak yabancı dil evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilince doçentliği elinden alındı.Kaynak:Posta