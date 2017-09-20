Alzheimer hastalığının ilk belirtisi kişilik ve davranış değişiklikleri olabilir!

Toplumların yaşlanmasına paralel olarak nörolojik hastalıklar da artış gösteriyor. Günümüzde erken yaş döneminde de görülmeye başlayan ve kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer ise, 65 yaş üstü 6 kadından 1’inde gözlenirken, aynı yaş grubunda erkeklerde 11 erkekten 1’inde görülüyor. 21 Eylül Dünya Alzheimer günü nedeniyle bir açıklama yapan Düzen Sağlık Grubu Çayyolu Polikliniği Dahiliye ve Geriatri uzmanı Prof. Dr. Servet Arıoğul, “Alzheimer hastalığı ile ilgili ilk akla gelen belirti unutkanlık olsa da bu durumdan çok daha önce kişilikte bazı değişiklikler hastalıkla ilgili sinyal verebiliyor” dedi.

Prof. Dr. Arıoğul, yoğun iş temposu ve teknolojinin günlük hayatın içine daha çok girmesinin unutkanlığın yaşanma sıklığını da artırdığını belirtti. Alzheimer süreci ve evreleri hakkında örneklerle bilgi veren Prof. Dr. Servet Arıoğul, şunları söyledi: “Zihinsel işlevlerimiz, 30’lu yaşlarımızda zirvedeyken 60’lı yaşlara kadar genellikle durağan kalır. 70’li yaşlarda özellikle sonlarına doğru değişken düzeyde azalma olur.

Normal yaşlanmada ara sıra kişi kelime bulmakta zorlanabilir, ”dilimin ucunda” der ve kısa süre sonra da hatırlar. Bunun nedeni zihinsel yeti kaybı değil, işlemin yavaşlamasıdır. Eşyaları koyduğu yeri unutabildiği için arayabilir, fakat sonra hatırlar ve bulur. Ancak Alzheimer hastası eşyaları olmaması gereken yerlere, örnekle ütüyü buzdolabına koyar. Arkadaş toplantılarından, yürüyüşten en kendisini çekebilir. Can sıkıcı olaylarda öncekilere göre daha tepkilidir. Nadiren faturalardan birisini unutabilir. Haftanın gününü, ayın kaçı olduğunu karıştırabilir ancak kısa zamanda hatırlar.

Normal yaşlanma süreci değişiklikleri hiçbir zaman Alzheimer’deki gibi günlük fonksiyonlarının bozulması ile birlikte değildir. Kişi “ben biraz unutkan oldum, bir doktora görüneyim” der. Buna karşın Alzheimer hastası durumunun farkında değildir”.

Alzheimer’in belirtilerini erken, orta ve ileri olmak üzere 3 dönemde incelemek gerektiğini ve her bir dönemin hastanın yaşına bağlı olmak üzere 3’er yıl sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Arıoğul, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:

Erken dönem Alzheimer belirtileri

En dikkati çeken bozukluk, hafıza bozukluğudur. Hafıza bozukluğu özellikle yakın geçmişe aittir. Kelime bulmakta güçlük çektiği için konuşmanın akıcılığı bozulur. Hatırlamadığı kelimeleri şey diyerek karşılamaya çalışır. Bir sorunu çözmekte güçlük çeker. ”Evinizi su bassa ne yaparsınız” diye sorulduğunda “vanayı kapatırım” demek yerine “komşuya haber veririm” der.

Davranış ve duygularında değişiklik olur. Kolay öfkelenmeler, nedensiz ağlamalar görülebilir. Kişilik değişiklikleri olur. Daha evvel halim selim tabiatlı kişinin hakaretler ettiği görülebilir. Toplumda ayıp sayılan sözler sarf edebilir ve/veya cinsel davranışlarda bulunabilir. Bu değişikliklerden çoğu zaman hasta farkında değildir, şikâyetçi de değildir. Hemen her zaman reddetme konumundadır. Örnekle;

Bir gün önce eve gelen misafirin veya yeni öğrenilenlerin unutulması,

Düzenli yaptığı işleri örneğin, gayet lezzetli yaptığı yemekleri yapamaması,

Tuz yerine şeker konulması,

Bildiği yolları karıştırabilmesi

Mevsime uygun giyinmeyebilir, kar yağarken tişört giyerek dışarı çıkabilir

Faturaları yatırmayı unutması veya yatırmadığı halde yatırdığını iddia etmesi vb.

Orta dönem Alzheimer belirtileri

Bu dönem yardımcı desteğinin artık gerekli olduğu dönemdir. Erken dönemde yakın geçmiş olaylara ait hafıza bozukluğu söz konusu iken, orta dönemde hem yakın geçmiş hem de uzak geçmişe ait hafıza bozukluğu vardır. Örneklerle;

Kendi adını bilir, ama oturduğu evin adres ve telefon numarasın hatırlayamayabilir, dışarıda kaybolabilir.

Aile ile yaptığı yakın zaman öncesi tatili unutur

Akraba isimlerini hatırlamayabilir

Zaman ve mekânı karıştırabilir

Artık mezun olduğu okulları, ne zaman emekli olduğunu da unutur.

Konuşmaları ve yazılı metinleri anlamakta zorlanır.

İlgisizlik, kayıtsızlık, kendini her şeyden geri çekme sıktır.

Şüphecilik dikkat çekicidir. Yardımcısının hırsızlık yaptığını söyler.

Hezeyanlar sıktır. Örnekle; birilerinin kendisini izlediğini, eşinin yerine birisinin olduğunu, eşinin kendisini yardımcı ile aldattığını söyleyebilir.

Eşyaları koyacağı yeri karıştırır. Ütüyü buzdolabına koyar.

Banyo yapma, yemek yeme, tuvalet, giyinme yetileri kaybolmaya başlar.

Çorbayı çatalla içmek ister.

Kazağını kol kısmından giymeğe, tuvalet musluğu ile yüzünü yıkamak gibi belirtiler görülebilir.

Olmayan şeylerin var olduğunu (halüsinasyon) söyleyebilir. Örnekle; evin içerisinde veya pencerede birisi olduğunu ifade edebilir.

İleri dönem Alzheimer belirtileri

En sıkıntılı, en ağır dönemdir. 7 gün 24 saat bakım gereklidir.