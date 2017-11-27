Bıçakcılar, 2020 hedefleri için yönetim kadrosunu güçlendiriyor

Türkiye’nin önde gelen tıbbi cihaz ve tek kullanımlık tıbbi ürünler imalatçısı ve dağıtıcısı olan ve 1959 yılından bu yana sağlık sektörüne hizmet veren Bıçakcılar, yenilenen misyonu ve vizyonu doğrultusunda kadrosunu büyüterek yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bıçakcılar CEO’su Souheil ElHakim, 2020 küreselleşme ve hızlı büyüme hedefleri yolunda yönetim kadrosunu daha da kuvvetlendirmek amacıyla yeni atamaları açıkladı. Souheil ElHakim, “Yaptığımız her şeyde yaratıcı fikirlerle, yenilikçi teknolojileri geliştirmek hedefiyle, Bıçakcılar’ı yeniden yapılandıran 2020 stratejik yol haritamızı Türkiye’deki sağlık hizmetlerini arttırmanın ötesinde küresel pazarlarda da herkes için, her yerde rahatça sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğinin sağlanması üzerine kurguladık. 2020’ye hedeflediğimiz bu yolda daha çabuk ve başarılı gitmemiz için yeni atamalar yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Osman Aydemir Yetkin / Genel Müdür Yardımcısı, Operasyonlar

2013 yılından beri Bıçakcılar’ın Tedarik Zinciri Operasyonları’nı yöneten Osman Yetkin, bundan önce de Selçuklu Holding Şirketi olan Mehtap Mutfak Eşyaları firmasında dört sene Ticaret Müdürü olarak çalışmıştı. Osman Yetkin’in 10 seneyi aşkın başarılı profesyonel hayatında Covidien Healthcare ve EZ Worldwide Express gibi şirketler de vardır. Uludağ Üniversitesi’nden mezun olan Yetkin, UCLA’de İş İdaresi çalışmış, İstanbul Üniversitesi’nden İş İdaresi ve Ekonomi üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Gülderen Somar / Kurumsal Pazarlama Direktörü

B2B pazarlama uzmanı olan Gülderen Somar, 15 yılı aşkın tecrübesiyle Kuzey Amerika’da bu konuda geniş bir profesyonel deneyime sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdikten sonra Kanada’ya yerleşen Somar, pazarlama kariyerine Toronto’da, Gemini Group’da, Ürün Pazarlama Müdürü olarak başlamıştır. Daha sonra Montreal’de, havacılık endüstrisinin başta gelen kuruluşlarından olan SITA’da, Küresel Pazarlama Direktörü olarak çalışan Somar, Atlanta’ya yerleşmiştir.

Profesyonel iş hayatına, Amerika’da RKA Solutions firmasında Baş Danışmanlık ve bir yazılım şirketinde de Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda devam etmiştir. 2011 yılında Türkiye’ye dönen Somar, Doğuş ve Işık Üniversiteleri’nde pazarlama eğitimleri vermiş ve IMMIB’de de eğitmen olarak görev almıştır. 2017 yılında Bıçakcılar Satış ve Pazarlama Danışmanı olarak atanan Somar, Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama ve Atlanta AIU Üniversitesi’nde Pazarlama alanında MBA yapmıştır.

Aylin Oktay / İnsan Kaynakları Direktörü

G4S ve Schmolz+Bickenbach GMBH gibi uluslararası şirketlerde İnsan Kaynakları alanında çalışan ve bu konuda geniş deneyimler kazanan Aylin Oktay, Bıçakcılar’a atanmadan önce Becton Dickonson Türkiye’de İnsan Kaynakları’nı yönetmekteydi. Bu görevinde, altı seneyi aşkın bir sürede şirketin finansal ve stratejik hedeflerine erişebilmesi doğrultusunda iş ortaklığı stratejileri ve kurumsal mükemmeliyet için çalışanların bağlılığının arttırılması yönünde stratejik girişimleri geliştirmiştir. Ayrıca hem Türk liderlik ekibi hem de EMA İK ekibinin önemli bir üyesi olarak görev yapmıştır. Aylin Oktay, “Uluslararası Mesleki Koçluk”, “Mentorluk”, “Stratejik İK Yönetimi”, “Yönetim-Örgüt-İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda çeşitli sertifikalara sahiptir. Gazi Üniversitesi İşgücü Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans diploması vardır.